Idén is hatásosan népszerűsítették a Mátrát a Nemzeti Regattán

Harmadik alkalommal mutatkozott be a mátraaljai város a Nemzeti Regatta – Magyarország Településeinek Vitorlásfesztiválján Siófokon. A gyöngyösi küldöttség célja idén is a térség népszerűsítése volt.

Telt ház volt idén a Balatoni Hajózás Zrt. által szervezett siófoki Nemzeti Regattán, ahol összesen ötven település mutatta be értékeit és vett részt egy nemes versengésben. A mátraaljai város két éve szerepelt először a rendezvényen, így idén már harmadik alkalommal utazott el a helység csapata, hogy a Balaton partján népszerűsítse Gyöngyöst, a Mátrát, a helyi ízeket és természetesen a kiváló mátrai borokat, tudatta portálunkkal Hiesz György. A település polgármestere hozzátette, hogy tavaly Gyöngyös a vitorlásversenyben a második helyen zárt, és az akkori nyereménynek köszönhetően egy kismamáknak szóló kiadványt tudott elkészíteni az önkormányzat.

– Idén kevesebb szerencsével szerepelt a hajónk a vitorlásversenyben, csapatunk harmadikként zárt az ötcsapatos előfutamban, így nem jutott egyenes ágon a negyeddöntőbe – adott tájékoztatást a városvezető. – Erre csak a sorsoláson lett volna esélye, ott azonban Fortuna nem szegődött a hegyvidéki csapatunk mellé. A szerencsének egyébként is nagy szerepe van a versenyben, hiszen az amatőr, de lelkes csapattagok mellé sorsolás útján rendelnek kormányost, aki igyekszik minél előkelőbb helyen befuttatni a település hajóját – ezt pedig az időjárás is nagyban befolyásolja.

Megtudtuk, hogy Gyöngyös az idén is a fesztivál által kínált minden lehetséges módon bemutatkozott, így a vitorlásversenyen túl a sárkányhajófutamokban, a színpadi produkciókban és a Települési Ízek Versenye elnevezésű főzővetélkedésben is megmérette magát. Utóbbiban hagyományosan erős a mátraaljai csapat, Nagy Zoltán királyi főszakács az eddigi két alkalommal különdíjjal tért haza. Idén a zsűri ugyan nem jutalmazta a két elkészített ételt, de a fesztivál vendégeinek elismerése nem maradt el, a szombaton elkészített mátrai bivalyburgerért és a vasárnapi bivalypörköltért is kígyózó sorok álltak a sátor előtt.

Népszerű volt a Gyöngyös–Mátra Turisztikai Egyesület által felállított gyöngyösi standnál kínált mátrai borok kínálata is. A város kulturális életéből is kaptak ízelítőt a Dunántúlon, ugyanis a színpadi produkciók során a Heves megyei helység az idén a fennállásának 65. évfordulóját ünneplő Gyöngyösi Játékszín műsorával mutatkozott be, amely a Credo Media által készített városfilmet is bemutatta a népes közönségnek. A sárkányhajó­futamokban az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának hallgatóiból verbuválódott nemzetközi együttes képviselte a gyöngyösi színeket.

– Ebben az évben ugyan díj nélkül maradt Gyöngyös csapata a Nemzeti Regattán, de a két nap során számos hívet sikerült szereznünk Gyöngyösnek és a Mátrának – mondta el a polgármester. – A város idei bemutatkozásának megvalósításáért köszönettel tartozunk a Gyöngyös–Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesületnek, Nagy Zoltán királyi főszakácsnak, a Gyöngyösi TV Nonprofit Kft.-nek, a Gyöngyösi Sportfólió Kft.-nek, a Gyöngyösi Játékszínnek, a Mátrai Hegyközségi Tanácsnak, a Dubicz Borászatnak, az Eszterházy Károly Egyetem Károly Róbert Campusának és a Műanyag Áruk Boltjának – tette hozzá Hiesz György.