Idén is megrendezik a nagy sikerű év végi véradást

Tavaly 145-en adtak vért, Hanuszik Csaba polgármester bízik benne, hogy idén még többen lesznek.

– Az elmúlt évekhez ­hasonlóan idén is megrendezik a nagy sikerű év végi véradásukat. Mikor és hol várják majd az önkénteseket?

– December 29-én, ­pénteken a maklári közösségi házban lesz lehetőség vért adni, délelőtt tíztől este hatig. Mindenkit biztatok, hogy igyekezzen az évet egy jó cselekedettel zárni, mi mindent biztosítunk ehhez.

– Körülbelül hány ­résztvevőre számítanak?

– Tavaly 145 véradónk volt, idén örülnénk, ha még többen lennénk. Remek hangulat szokott lenni ezeken a rendezvényeken. A résztvevők általában a véradást követően még maradnak néhány falatra, és jókat beszélgetnek, összefutnak a barátokkal, rokonokkal, vagy csak a rég nem látott lakosokkal. Törekszünk minél inkább közösségi élménnyé tenni ezt az eseményt, hogy jó szívvel jöjjenek az emberek, és úgy is távozzanak. Az is ­vonzó, hogy így együtt segíthetünk másokon, abban bízok, hogy részben ez is vonzza a véradókat.

– Néhányan akár meglepetésben is részesülhetnek.

– Igen, akik hoznak magukkal egy új véradót, azokat megajándékozunk majd egy üveg pezsgővel. Nagyon fontos az új önkéntesek folyamatos bevonása, hiszen vérre mindig nagy szükség van, mi így szeretnénk ezt támogatni. Büszkék vagyunk, hogy a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete már sokadik éve nálunk rendezi az év végi utolsó véradást, igyekszünk méltók maradni erre a megtiszteltetésre.