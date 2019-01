Idén is több tucat kutya keresi gazdáját szerte Heves megyében

Megyénk gyepmestertelepei és menhelyei telt házzal indították az új esztendőt. A szilveszteri tűzijátékok és petárdák zajától menekülő kutyusok többsége visszakerült a gazdákhoz, ám szűkebb hazánkban is több tucat kedvenc napok óta keresi a hazavezető utat, ám a kemény mínuszok miatt egyre kisebb az esély, hogy valaha is hazatérnek.

Országos adatok szerint több mint félezer szilveszterkor megszökött kutya és macska keresi gazdáját, vagy fordítva, de az állatok fele soha nem jut már haza. Megyénkben is elszomorító a helyzet. Gyöngyös térségében a gyepmesteri telep jelenleg 120 százalékos túlterheltséggel dolgozik. Az idén már több mint tíz kutyát fogtak be és mentettek meg a fagyhaláltól.

– Egy egész almot is találtunk, ők már itt melegednek – mutatja Bozsik András, aki a mátraaljai város gyepmesteri telepét vezeti és három munkatársával együtt segít a környék elkóborolt állatainak megmentésében. Azt ecseteli, hogy idén már hét éve, hogy kötelező a kutyáknál a csip annak érdekében, hogy regisztrálva legyen az állat, mégis a megtalált ebek csaknem 60 százalékának nincs csipje.

– A másik, sokszor előforduló probléma, hogy csip van, de nincs regisztrálva, ez pont olyan, mintha nem is lenne – magyarázza, miközben egy tacskóhoz vezet.

– Ő is épp ilyen és pont szilveszterkor került hozzánk, valószínű a petárdáktól ijedt meg. Hiába hirdetjük a közösségi oldalunkon, nem jelentkeztek még érte. Egyébként a környék jól vizsgázott – teszi hozzá –, idén alig néhány volt a szilveszterkor elkóborolt állatok száma és szinte az összes visszakerült a gazdikhoz.

A helyiségben több kölyökkutya is ugatva igyekszik kivívni az ember figyelmét. Amikor arról érdeklődöm, miért lehet ennyi kölyök az utcán, András azt magyarázza, hogy sokan még mindig a tenyésztőktől vásárolt állatokban bíznak, pedig sok esetben egyáltalán nem engedelmesebbek, mint az innen örökbe adott kutyák, sőt!

– Nem minden esetben, de a tendencia sajnos azt mutatja, hogy több tenyésztő a minél nagyobb nyereség érdekében kihasználja az anyaállatokat és a folyamatos szaporulat miatt a kölykök is gyengébbek lesznek. Az idegrendszerük, az egészségük is egyre silányabb lesz, így duplán rosszul jár mindenki, mert ezek a kutyák a végén itt kötnek ki, mert nem bírnak velük a gazdák. Másrészt az is probléma, hogy korán elválasztják a kölyköket az anyától, így a kicsik nem szocializálódnak megfelelően.

Ezt Botka Tímea, az egri Vidám Mancsok Állatvédő Egyesület önkéntese is megerősíti. Hozzáteszi, hogy talán a településeken helyben kellene valamilyen módon szankcionálni ezt, meg azt is, hogy a gazdák felelősebben tartsanak állatokat.

– Minden szilveszterkor van elkóborolt kutya és a legnagyobb probléma, hogy a befogott állatok nagy része csip nélküli, épp ezért nincs meg a veszettség elleni oltása, a féregtelenítés is hiányzik. Ezek az állatok nincsenek megfelelően ellátva! – emeli fel a hangját.

– Az állattartási törvény is kimondja, hogy a tulajdonosoknak úgy kell tartaniuk az állatokat, hogy azok mások nyugalmát és biztonságát ne veszélyeztessék. A sokkos állapotban sokszor az úttesten menekülő állatok mégis veszélyforrássá válnak. Idén is több tucat kutya keresi a gazdáját, akik csak a mi látókörünkben vannak, és ezek 80 százaléka sajnos nem is lesz meg, annyira hideg van – hívja fel a figyelmet a szomorú adatra.

Kovács Lászlóné, a hatvani gyepmester is azt mondja, a város menhelye jelenleg is telt házzal működik. Neki szilveszterkor viszonylag szerencséje volt, három kutyushoz hívták, abból kettő hazakerült, egy pedig a menhelyen vár még a gazdára.