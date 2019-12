Idén is változatos feladatok tették próbára a 16. Mikulás-kupa résztvevőit

A Mikulás-kupa elnevezésű katonai erőpróbát idén immár tizenhatodik alkalommal rendezték meg a Kossuth Zsuzsa középiskola sportpályáján.

A három „muskétás” az alagsori lőtér előtti padon üldögélt, s ki-ki a maga találatait számolgatta. Ez a három lelkes nyugdíjas alkotja az „Egri barátok” csapatát, amelyik nélkül – mint a szervezők elismerően megjegyezték – nem is lenne teljes a hagyományos honvédelmi versenyen indulók listája. Adamcsek Gábor, Sipos István és Boldogh Sándor ugyanis évek óta visszatérő résztvevője a Mikulás-kupa elnevezésű katonai erőpróbának, amelyet az idén immár tizenhatodik alkalommal rendeztek meg a Kossuth Zsuzsa középiskola sportpályáján.

– Ha nem is a kezdetektől, de már vagy nyolc-tíz éve minden alkalommal itt vagyok. Kicsit baráti találkozó, kicsit versengés, kicsit nosztalgiázás ez a nap – mondta Adamcsek Gábor, aki ilyenkor a kezébe veszi, magabiztosan szétszedi és összerakja a fegyverbemutatón látható AMD gépkarabélyt, amilyennel egykor verpeléti sorkatona korában lőtt. Itt most légpuskával és -pisztollyal tartott célra, az előbbivel 64, a másikkal 58 köregységet teljesített. Évekkel ezelőtt az íj lett a kedvenc fegyvere, egyet már saját kezűleg készített is magának, nem véletlen hát, hogy ezúttal is ebben a sportágban jeleskedett.

Állandó társa, Boldogh Sándor valamikor sikeres sportlövő volt, most – akárcsak sokan mások – tisztes helytállásra törekedett a lőállásban és a többi versenyfeladat teljesítésekor egyaránt.

A Mikulás-kupa mintegy száz részvevőjét Munkácsi Sándor tartalékos ezredes, az eseményt rendező Matasz megyei szervezetének elnöke, valamint Berecz Mátyás, a város alpolgármestere köszöntötte. Mint elhangzott, a kezdeti szűk körű lövészverseny mára nemzetközi eseménnyé vált, a honi résztvevők mellett ugyanis német és olasz katonabajtársak is megmérették magukat. Ezt a szép hagyományt a jövőben is ápolni kívánják a városban, amely mindig is a hazafiasság és a hősies helytállás példaképe volt.

Igyekezett helytállni, pontosabban szólva megülni a jelképes lovon a tízéves Vincze Bence Levente, akivel akkor találkoztunk, amikor a nem éppen könnyű csatacsillaggal próbálta eltalálni a céltáblát. Többnyire sikerült is, így jó minősítés került a versenylapjára. A tízéves visontai kissrác az édesapjával és a kistestvérével jött el a honvédelmi napra, ahol az íjászat vonzotta leginkább. – Négyéves korom óta csinálom – dicsekedett a hobbijával, amit mára már versenyszerűen űz. Legjobb eredményei közé tartozik a megyei összetettben elért első helyezése.

A Kossuth Zsuzsa középiskola rendészeti szakos tanulója, Sipos László először nevezett be a kupába. A 9/d. osztályos diák az alkalomhoz illő, piros Mikulás-sapkában állt lőállásba. Sorozata után az lőlapját tanulmányozta.

– Légpisztollyal 72, kispuskával pedig 65 köregységet értem el a lehetséges százból. Lehetett volna jobb is – mondta a tápiószentmártoni fiú, aki a család katonaviselt, illetve rendőrként szolgált tagjai nyomán választotta ezt a szakot. A csapatok és az egyéni nevezők időközben sorra végigjárták az egyes állomásokat, ahol lövészetből, íjászatból, csatacsillagdobásból, valamint honvédelmi ismeretekből mérték össze tudásukat. Ezt követően került sor arra az előadásra, amelyben Széles Ernő dandártábornok, a Matasz elnöke beszélt az ifjúság honvédelmi neveléséről, amelyben a tartalékosoknak és a Magyar Honvédelmi Sportszövetségnek közös teendőik vannak.

Az előadás után hirdették ki a kupa eredményeit: férfi egyéniben Garabás László (Matasz, Heves m.), női egyéniben Németh Dominika (Matasz, Pest m.) volt a legeredményesebb. A férficsapatok közül 1. Matasz Pest m., 2–3. Matasz, Heves m.; a nőknél 1. Matasz, Pest m., 2. Matasz, Heves m. A 14–18 év közötti korosztályban Vilmek Csaba és Németh Ágnes szerepelt a legjobban, a 14 éven aluliaknál pedig Szűcs Benedek győzött.