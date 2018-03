Selypiként kezelik Víg polgármestert, ezért az elvárások, pedig valójában Lőrincinek ebben a városrészében sincs kevesebb fejlesztés, mint másfelé.

Az idén jelentős fejlesztések várhatók a selypi városrészben – erősítette meg érdeklődésünkre Víg Zoltán polgármester, aki egyúttal elmondta azt is: a költségvetésben elkülönítették a beruházásokra szükséges összeget, s lesz olyan projekt is, ami pályázati támogatásból valósul majd meg.

A városvezető nem véletlenül fogalmazott célirányosan. A település ezen fertályában élők az elmúlt időben többször hangoztatták, hogy a képviselő-testület elhanyagolja az infrastruktúra rendbetételét, többet törődik a többi városrész gondjaival.

Mindez azonban nem fedi teljes mértékben a valóságot. Ha az elmúlt időszak beruházásait vizsgáljuk, elmond­ható, hogy erre a részre is nagyjából ugyanannyi pénz jutott, mint a többire. Minden utca aszfaltozását felújították – idénre marad a Lőcsei utca nagyobbik részének a rendbetétele –, elkészült a járdafelújítás az óvodáig, a parkoló a városi sportteleppel szemben. Hosszú évek elteltével kicserélték a buszmegállót, tao-támogatásból fejlesztették a sportlétesítményt, felújították az általános iskola és az óvoda épületét, és még lehetne sorolni a mindennapi komfortérzetet javító intézkedéseket.

A tervek szerint rendbe teszik az egykori cukorgyár előtt vezető, közlekedésre alkalmatlanná vált járdaszakaszt is Fotó: Tari Ottó

A negatív megközelítést az elmaradt beruházások és az itt élők szemléletére jellemző – a múltban gyökerező – kritikus hangvétel jelentik. A selypiek egyfelől hozzászoktak ahhoz, hogy amíg működtek az üzemek, addig ezen egységek illetékesei minden kérésüket teljesítették, másfelől, mivel itt viszonylag kis helyen koncentrálódik az élet, felerősödnek a megoldásra váró problémák. Mindezeken – és a gyárromok látványa által kiváltott letargián – túl az is generálja az olykor felszínre kerülő ellenérzéseket, hogy sokan Víg Zoltánt maguk közül valóként tartják számon, mivel évtizedekig dolgozott a cukorgyárban, s focizott is a hajdani Kinizsiben, amely később sportvezetői munkájának eredményeként magasabb osztályba léphetett. Jellemző adalék, hogy Víg ebben a városrészben akkor is több szavazatot kapott, amikor elődje – és korabeli ellenlábasa –, Varga Antal máshol toronymagasan megnyerte a választást.

A napokban ezzel kerestem fel Víg Zoltánt, aki ismertette a képviselő-testület nemrég elfogadott költségvetését. E szerint a már említett Lőcsei utcai aszfaltozáson túl az iskola biztonságosabb megközelítése érdekében elkészül a gyalogátkelő az Árpád úton a Temesvári utcánál – erre 1,7 milliót fordítanak –, illetve kiépül a parkoló a Nefelejcs úti postahivatal előtt, 3,9 millió forintért. Pályázati pénzből megújul a volt gyári kultúrház, állami támogatásból a Zagyvaszántó felé ve­zető útszakasz, a közeli objektumok tulajdonosait pedig felszólítják a gyomirtásra. Ami a cukorgyár előtti járhatatlan járdát illeti: a tervek szerint ezt is kijavítják.