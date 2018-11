Idén Las Vegas stílusban báloznak a gólyák

A kapukat már este hétkor kitárják.

Idén november 20-án rendezik meg az Eszterházy Károly Egyetem harmadik összegyetemi gólyabálját. Bíró Balázs, az egyetem hallgatói önkormányzatának elnöke keddi sajtótájékoztatóján elmondta, az évek óta egyre nagyobb szabású eseménynek ezúttal a Hotel Eger ad otthont, hiszen a nagy érdeklődés miatt a gólyabál már kinőtte a korábbi helyszínt.

– Az eladott jegyek számából azt gondolom, közel ezer vendéget várhatunk – fűzte hozzá Bíró Balázs. Mint mondta, a hagyományokhoz híven itt kerül sor a gólyák eskütételére, tehát a rendezvény után hivatalosan is elhagyják a Gólya titulust és Rókává avanzsálnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A gólyabál témája ezúttal Las Vegas, ami a bálterem díszítésében fog megmutatkozni, a dress kód ehhez mérten pedig elegáns – ismertette a hallgatói önkormányzat elnöke.

A kapukat már este hétkor kitárják, a hivatalos megnyitót 8-tól tartják. Ez után jönnek a nyitótáncok, majd a fogadalomtétel. Az est sztárfellépője a Punnany Massif lesz, de Zelenák Krisztián és DJ Barta Zsolti is szórakoztatja a közönséget. Mint minden évben, idén is megválasztják a bál királyát valamint királynőjét is, akik értékes nyereményekkel gazdagodnak. A mulatság egészen hajnali négy óráig tart.