Idén már lesz Egerben jégpálya

Több helyi portálon is olvasható már, hogy a tavalyi kihagyás után idén megnyit a városi jégpálya, várhatóan jövő hétfőn.

Kérdéseinket mi is feltettük ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak az elmúlt hét csütörtökön, ám levelünkre nem reagáltak, de híroldaluk, az Egerinfo arról számolt be, hogy már épül a pálya az érsekkerti körcsarnok mellett.

Lapunk több forrásból is megpróbált információhoz jutni a korcsolyázási lehetőségről, ám – más portálokkal ellentétben – sikertelenül. A híradásokból az – nem meglepő módon – kiderült, hogy sokkal jobb lesz a jégpálya, mint a korábbiak.

Nem túl meglepő, de az önkormányzat közeli portál tájékoztatása szerint minden nagyságrendekkel jobb lesz, mint az előző években. Jobb minőségben tudják majd kialakítani és karbantartani a jeget, a korábbiakhoz képest jobb palánkokat szerelnek fel, sőt, az a jégpálya még csendesebb is lesz. Idén az öltözők is komfortosabbak lesznek, és korcsolyabérlésre is lesz lehetősége a vendégeknek.

Az Eger Hírek is részletesen beszámolt a fentiekről, kiemelték, újdonság, hogy a városi sportiskola – aki az üzemeltetője lesz a pályának – az U8-as és U10-es korosztályú jégkorongozó gyerekeket versenyeztetni is szeretné. Az iskola vezetését is kerestük a fentiekkel kapcsolatban hétfőn, ám mi azt a választ kaptuk, hogy a jégpályanyitásról jelen pillanatban még nincs érdemi információjuk, s amint a pontos nyitás biztos lesz, tájékoztatják lapunkat.

Amennyiben még ebben az évben információhoz jutunk a Heol elől eltitkolt, óriási súlyú városi jégpályaprojektről, akkor arról természetesen azonnal beszámolunk.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Heves Megyei Hírlap/ Huszár Márk