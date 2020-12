Idén másképp készülünk a karácsonyra: ajándékot inkább online veszünk

Lassan időszerűvé válnak az ajándékbeszerző körutak. Idén a járvány új helyzeteket teremt a vásárlási szokások terén: az ajándékokat sokan online veszik.

– Az eddigi tapasztalatok alapján december 6-a után indul a legnagyobb ajándékvásárlási hullám. A Mikulás ünnepe után tudatosul ugyanis az emberekben, hogy néhány hét és itt a karácsony. Idén a korlátozások közepette érezhetően más nálunk is az emberek viselkedése. Nincsenek ugyan jelentősen kevesebben a bevásárlóközpontban, de azt figyelhetjük meg, hogy jóval óvatosabbak a vásárlók – osztotta meg portálunkkal Szőke István.

Az egri Agria Park bevásárlóközpont igazgatója szerint tehát a pláza forgalma az elmúlt hetekben nem tért el az ilyenkor megszokottól. Hangsúlyozta azt is, hogy ha a vásárlók el akarják kerülni a tömeget, ami jelen esetben fontos, akkor nem is ajánlatos az utolsó percre hagyni a vásárlást. Ha a megszokott karácsonyi roham alakul ki, nehéz lehet tartani az előírt távolságot. Idén ajánlatos tudatosan vásárolni, előre gondolkozni.

Egy illatszerekkel és kozmetikai cikkekkel foglalkozó üzlet alkalmazottja elmondta, hogy idén nemcsak a nők, hanem a férfiak is keresgélik már a csillogó csomagokat.

– A hölgyekre jellemző, hogy előre terveznek, és december elején már keresik a megfelelő ajándékot szeretteiknek. Most viszont urakat is látunk, akik már így tesznek. Valószínűleg emlékeznek még az emberek a járvány első hulláma alatt kifosztott üzletek képére – vélekedett. Kitért arra is, hogy továbbra is népszerűek az előre összekészített ajándékcsomagok és a parfümök, de üzletükben most némileg kevesebb a vásárló, mint tavaly ilyenkor. Sokan szerzik be inkább webshopjukból a meglepetéseket.

Hazánk egyik legnagyobb könyváruházában, a Libriben is nagyon megugrottak az internetes eladások, a második hullám alatt erre már számítottak. Számuk a tavalyi évhez képest a másfélszeresére nőtt.

– Már megnövekedtek az online vásárlások is a Libri.hu felületén, viszont még a karácsonyi időszak elején járunk. Jól látható, hogy az emberek készülnek a karácsonyra, és szívesen térnek be ebben az időszakban a botjainkba is. Az egri üzletünk októberi forgalma elmaradt a tavalyitól, s ez novemberben tovább nőtt. Ez a tendencia látszik folytatódni decemberben is. Viszont Heves megyében is jelentősen megnövekedett az online vásárlások száma. Tavalyhoz képest a másfélszeresére nőtt – írják válaszukban.

Elárulták azt is, hogy a könyvpiac sajátossága, hogy a decemberi forgalom az évesnek közel 30 százalékát teszi ki.

– A Libri-Bookline csapatával nagy erőkkel dolgozunk a megnövekedett forgalom kezelésén. Raktárunk teljes erőbedobással készül arra, hogy időben szállítsa ki a megrendelt könyveket, a boltjainkban dolgozók pedig egész nap maszkban, minden biztonsági előírást betartva szolgálják ki a vevőket. Nagy az érdeklődés a Libri karácsonyi akciói és díszkötetei iránt. Az olvasók előszeretettel viszik haza Karinthy Frigyes Karácsonyi társasjáték és Kosztolányi Dezső Csodát nekem című könyveit. Barátságuk bemutatásával az emberi kapcsolatok jelentőségére szeretnék felhívni az olvasók figyelmét – tették hozzá.