Idén megfontoltabban vásárolnak az emberek szilveszterre

Hamarosan elköszönünk ettől az évtől, s búcsúzóul pezsgőt, virslit fogyasztunk, különböző kellékekkel indítjuk a következő esztendőt. Megnéztük, hogyan alakulnak a vásárlási szokások.

Még néhány nap van ebből a gondterhes, járvánnyal nehezített esztendőből, s mindannyian szebb 2021-et várunk. A hagyományok sok esetben átíródtak idén, szilveszter éje sem lesz ugyanolyan, de tapasztalataink szerint, ha szűk körben is, de folyni fog a pezsgő, fő majd a virsli. Már kedden reggel többek vásárlókocsijában landoltak e termékek.

Egy általunk meglátogatott hipermarketben is készülnek, az árufeltöltők az alkoholos nedűk és a hűtőpultok körül serénykedtek. Ha a kínálatot nézzük, megállapítható, hogy már most bőséges, s bizonyára még inkább az lesz. A nagy bevásárlóáruházak pedig egytől egyig akcióval készülnek, mely általában december 28-tól január 3-ig tart. Ez természetesen az ekkor szokványos termékekre vonatkozik, így harminc-, harmincöt, negyven-, de ötvenszázalékos leárazásokkal is találkozhatunk. Így van ez a virslik esetében, a legolcsóbbak kilogrammjáért nyolcszáz-kilencszáz forintot kérnek, de van bécsi vagy juhbeles bécsi 1400-ért, illetve 1800 forintért is.

Az alkoholpultok is tömve vannak már. A karácsonykor elfogyottakat pótolják egyelőre a betérők, de már akad, aki megveszi a pezsgőt is. Ezek között is találunk akciósat, hozzájutunk hat-nyolcszáz forintért is, de akad kétezer-egyszázért, kétezer-ötszázért, ha pedig nagyon extrává kívánjuk tenni az év utolsó napját, vásárolhatunk 24 karátos pezsgőt 3900 forintért. A lencsét is nagyjából negyven százalékkal olcsóbban szerezhetjük be év végén, átlagosan négyszáz forint kilogrammja.

Az egyik belvárosi húsboltban érdeklődésünkre elmondták, hétfőn még nem, de tegnaptól megindult a roham az élelmiszerekért. Kelendő a malachús, az oldalas, a csülök, viszont kiemelték, idén a megfontoltság jellemzi a vásárlókat. Kevesebbet visznek, kevesebbet költenek ezekre a termékekre. A boltban élnek az akciózás lehetőségével, így most 15 százalékkal olcsóbban vásárolhatjuk meg a virslit. Mint mondták, a koronavírus miatt már korábban eldöntötték, árengedménnyel kedveznek a vevőknek, mérséklik az érezhető forgalomesést.

Jó tudni, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium minden évben ellenőrzi a fogyasztói megtévesztés szempontjából az ünnepi virslikínálatot, a vizsgált húszféle húskészítmény közül mindössze egy nem felelt meg maradéktalanul az előírásoknak.

A szilveszterhez szorosan kapcsolódnak a különböző kellékek, így a szerpetin, a konfetti vagy a dudák. Ezek áraiban sincs változás a tavalyiakhoz képest, pár száz forintért vásárolhatunk belőlük.

A kisebb boltok azonban az ünnepekkor nincsenek kedvezőbb helyzetben. Mint Nagy Viktor, az egri Mátyás Csemege munkatársa elmondta, mivel nem tudnak versenybe szállni a nagyobb üzletek kínálatával, így nem növekszik a forgalmuk, pezsgőből, virsliből sem fogy több, csak néhányan vesznek ezekből, akiknél lemaradt valamilyen okból.