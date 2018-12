Idén negyedszázados a terpesi székhelyű Gironde Kft.

Jubilál a jó minőségéről és kedvező áráról ismert Lorin termékek gyártója. Az elmúlt időszak fejlesztéseiről, eredményeiről és a termékekről Csepcsányi Bélával, a háztartási vegyiárukat és kozmetikai cikkeket gyártó Gironde Kft. tulajdonos-ügyvezetőjével beszélgettünk.

– Hogyan kezdődött a cég története, mire a legbüszkébb az elmúlt huszonöt esztendőben?

– A Gironde Kft. jogelődjét, a Gironde Bt.-t 1993-ban alapítottuk Kása Zoltánnal. A cég azóta is a mi kizárólagos tulajdonunk. Ez az egyik dolog, amire büszke vagyok, tekintettel arra, hogy az elmúlt 25 évben mennyi vállalkozás ment csődbe, vagy cserélt gazdát. A másik dolog, ami még nagyobb örömmel tölt el, hogy a Lorin és a Just márkanevű termékeink keresetté váltak a vásárlók körében. A legtöbb háztartásban, de akár vendéglátóhelyeken, közintézményekben meg lehet találni az általunk gyártott termékeket, hiszen a gyártói márkáink (Lorin, Just, Lorilux, Tis, Dello, Hospisept) mellett több országos kereskedelmi hálózat számára is gyártunk saját márkás terméket is. A harmadik dolog pedig, hogy eddigi fejlesztéseink szinte csak önerőből valósultak meg, állami támogatást sajnos keveset kaptunk eddig. Volt egy víziónk, elképzelésünk a jövőről. Ezeket az álmokat, vágyakat már sikerült túlszárnyalnunk. De innen is van továbblépési lehetőség, és kell is, hogy legyenek további célok. Szerencsénkre ez egy olyan iparág, amelyben nem is lehet megállni, megelégedni az eddig elért eredményekkel. Elszántságunk, az elért eredmények hatására tovább erősödik!

– Melyek voltak a mérföldkövek a társaság életében?

– Az első években jobbára megyei kereskedőket szolgáltunk ki, majd 1995-ben beszállítói lettünk a Minden 100 Ft országos hálózatának. Közben 1998-ban leégett az akkori gyártóüzemünk, de sikerült talpra állnunk. 2000-ben létrehoztuk a Petform Kft-t. Még abban az évben sikerült szerződnünk a Közép-Európai Tescóval és a Reál Hungáriával. Három évvel később új, 3000 négyzetméteres gyártó- és raktárcsarnokkal bővültünk, mert a megnövekedett igényeket már nem tudtuk volna teljesíteni. 2006-ban értük el először az egymilliárd forintos éves forgalmat. 2010-ben, a válság közepette elsősorban technológiai fejlesztéseket valósítottunk meg, s tovább bővítettük raktárkapacitásunkat is. 2012-ben elértük a bűvös kétmilliárd forintos éves árbevételt. Ez év nyarán értünk a 2017-ben elkezdett, 367 millió forintos önerőből készült beruházás végére, amelynek köszönhetően új, 1000 négyzetméteres üzemegységgel bővültünk. Ebben a korszerű gyártórészlegben már finomkozmetikai termékeket – a teljesség igénye nélkül: arc- és kézkrémek, testápolók, hajzselék, hajbalzsamok, – tudunk gyártani. Reméljük, hogy a jövőbeli fejlesztéseinkhez kapunk némi állami támogatást is.

– Manapság hol találkozhatunk a Gironde Kft. termékeivel?

– Szinte valamennyi multinacionális és hazai kereskedelmi lánccal kapcsolatban vagyunk már sok-sok éve. Folyamatos akciókkal, online hirdetésekkel, aktivitással igyekszünk új termékeinket bevezetni, illetve a meglevők iránt az érdeklődést fenntartani. Képviselői hálózatunk lefedi az országot, szinte minden településen kapható valamely termékünk. Jelen vagyunk a környező országok kereskedelmi egységeiben is, elsősorban a szomszédos országok magyarok lakta területein.

– Hány embernek ad munkát a folyamatosan bővülő üzem?

– A Gironde Kft. 82 embernek nyújt biztos munkát, megélhetést. Legtöbb munkavállalónk helyi vagy környékbeli, sokan 10-15 vagy akár 20-25 éve dolgoznak nálunk. Ezúton szeretném megköszönni a munkáját mindenkinek! Beszállítóink legtöbbjével szinte a kezdetektől együttműködünk, kölcsönös megelégedésre. Ezáltal több száz család megélhetéséhez járulunk közvetetten is.

– Mi a Gironde Kft. jövőbeli elképzése, terve?

– Értékeink megőrzésére törekszünk, de még inkább innovatív technológiai és termékfejlesztésekkel, környezettudatos felelősségvállalással szeretnénk a régió meghatározó vegyipari vállalata lenni. A legújabb beruházásnak köszönhetően már rendelkezünk olyan széles termékválasztékkal, stabil beszállítói háttérrel, hogy az export területén legyen a kitörési pontunk. Erre jó alapot szolgáltat a már megkezdett együttműködés több észak-afrikai és közel-keleti országgal, illetve a volt keleti tömb tagországaival. Fontosnak tartjuk folytatni társadalmi szerepvállalásunkat. A kezdetektől támogatunk közintézményeket, kórházakat, sporteseményeket, valamint hozzájárulunk közösségi események megrendezéséhez.

