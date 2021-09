Idén sem győzték le a sokszoros evőbajnokot a szilvásváradi Szilva Napon – Fotók

Szilvás ételek, sok néptánc és gombócevő verseny is volt Szilvásváradon.

Szombaton tartották a Szilva Napot Szilvásváradon, késő délelőttől kezdve kora estig várták a vendégeket, kirándulókat a stadion előtti téren. A sátrakban szilvából készült italokat és ételeket kínáltak, gyerekeknek szerveztek foglalkoztatót. Volt helyi szilvalekvár és laska, csernelyi derelye, borsodnádasdi molnárkalács is.

A fellépők sorát a népdalosok és a néptáncosok nyitották, a helyeken túl a sátaiak, a járdánháziak, az ózdiak, tardonaiak, mikófalviak, felsőtárkányiak álltak színpadra, de Bécsi Gyula jóvoltából volt táncház is. A délután közepén változott a stílus, a Sirrah Hastánccsoport, az ÓMI Zenés Színház, végül pedig Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar szórakoztatta a közönséget.

Idén is rendeztek szilvás gombóc evő versenyt, a felnőtteknek öt, a gyerekeknek három gombócot kellett minél gyorsabban megenniük. A felnőtt győztes idén is az ózdi Szabó Csaba lett, aki már sokszoros címvédő, a kilencedik, vagy tizedik győzelme volt már ez zsinórban.

– Az első alkalommal csak figyeltem a versenyt, láttam, hogy a résztvevőknél többre vagyok képes, a következő évektől folyamatosan indultam – mondta Szabó Csaba, akit idén megszorítani sem tudtak ellenfelei, akik 12-en voltak egyébként.

Megjegyezte, nem kellett volna ilyen gyorsan ennie, hogy le is ette, itta magát, nyugodt tempóban is nyerhetett volna. Voltak ennél szorosabbak a versenyek, ez most átlag alatti volt. Evőversenyre főként itt nevez, bár egyszer a vanyarci haluskafesztiválon is részt vett már hasonlón, ott is győzött volna, de inkább egy hazai indulót hoztak ki nyertesnek.

Elárulta, otthon nem szoktak szilvás gombócot készíteni, csak ilyenkor eszik ilyet. Az evőversenyeknél lényegtelen, mi az étel, az ember torkának, gyomrának mérete dönt szerinte. Az étel ízét nem nagyon érzi verseny közben. Inkább egyébként a sárgabarackos gombócot szereti, fagyasztottat szoktak vásárolni. Gombócból egyébként tízet, talán tizenötöt biztosan meg tud enni, hogy ez versenyben menne-e, nem tudja, az öt meg sem kottyan, de nem tudja, a tizedik után mennyire volna gyors.

Elárulta, hétfőtől péntekig kamiont vezet, kevés az idő az ebédelésre, hozzászokott ahhoz, hogy ilyenkor gyorsan kell ennie, így nyugodt körülmények közt sem fogyaszt annyira lassan, de azért igyekszik élvezni az ízeket. Főként a sültek, a húsok a kedvencei. Mint mondta, szeretik a szilvásváradi rendezvényt, közel van hozzájuk, a nyári strandszezon elmúltával az őszi hétvégeken ezeken a programokon szoktak részt venni.