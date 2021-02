Idén sportra és kultúrára sem jut pénz Egerben

A város idei költségvetéséről tájékoztatta Mirkóczki Ádám csütörtök délelőtt a sajtót. Eger polgármestere elmondta, hogy az idei pénzügyi helyzetben nem jut majd pénz sporttámogatásokra és kultúrára is jóval kevesebbet szánnak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az iparűzési adó bevétel egymilliárd forinttal lesz kevesebb hiszen megközelítőleg a vállalkozások 3 százaléka fizeti be a teljes összeget, a gépjárműadóval 200 millió forint esik ki, míg az idegenforgalmi adó 90 millió forinttal lett kevesebb idén. A jövőben egyébként a most történtek miatt át kell gondolnunk a város profilját, hiszen az, hogy csak egy lábon, a turizmuson állunk nem kedvező. Ezért modern iparterület létrehozása szükséges, hogy minél több nagy adózónk legyen – mondta Mirkóczki Ádám a költségvetéssel kapcsolatban.

Januárban a városi cég-, intézmény- és szakiroda vezetőkkel is egyeztettek a működéshez szükséges minimális összegekről. A polgármester azt állította, hogy korábban a témában a képviselőket megkérdezte, de ők nem küldtek neki használható javaslatokat.

– Az egyeztetéseket követően kirajzolódott egy három milliárd forintos hiány. A kötelező feladatainkat minden körülmények között biztosítanunk kell. Ám sajnos az önként vállaltakon csorba esik. Nem jut pénz sporttámogatásokra, és kultúrára is kevesebb – jelentette ki. Hozzátette, hogy ez többek között azt jelenti, hogy a Gárdonyi Géza színházra 100 millió forinttal kevesebbet, összesen 150 milliót tud szánni az önkormányzat. Kérdésünkre elmondta, hogy ez persze nem jelenti azt, hogy a közös fenntartásban lévő intézményre az emberi Erőforrások Minisztériuma nem szán majd többet. Kitért arra is, hogy néhány hete a tavalyihoz hasonlóan újra kérte, hogy az állam vegye át a kulturális intézmény finanszírozását, legalább néhány évre.

– Ez a költségvetés nem tartható év végéig ez már most látható. Azért sem mert a kompenzációs tárgyalások előrehaladott fázisban vannak. Márciusban kezdődnek az egyéni tárgyalások, s áprilisban már döntés is születhet. Mindezek fényében azt remélem, hogy a mostani költségvetés tervezet néhány hónap múlva sokkal jobb irányba módosulhat – vélekedett Mirkóczki Ádám. Elmondta egyetért a kormány véleményével, miszerint ne egységes kompenzációt kapjanak az önkormányzatok, hiszen eltérő adottságaik miatt eltérő mértékben sérültek a járvány során.

– Én feltételezem a korrekt hozzáállást az illetékes minisztériumok részéről eddigi tapasztalataim alapján. Kritikát csak akkor fogok megfogalmazni ha döntés születik, s az nem lesz kedvező vagy nem veszik figyelembe kéréseinket. De abban sem látok kivetnivalót, hogy a kormány szerint az önkormányzatok is vegyék ki a részüket a járvány elleni védekezésből, Eger így is tett – húzta alá a polgármester. Elmondta, hogy Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztossal egyeztetve jó hírről is beszámolhat.

– A kormánybiztos szerint az érsekkertbe pályázott rekortán futópálya megvalósítására nagy esélyünk van. Erre 50 millió forint önerőt sikerült elkülöníteni a költségvetésből. A döntés néhány héten belül megszülethet, nyárra pedig akár meg is valósulhat a beruházás – jelentette be Mirkóczki Ádám.

Kitért arra is, hogy a Modern Városok Program fejlesztéseiről folynak a tárgyalások műszaki tartalom csökkentés vagy ráemelés témájában. Hiszen a néhány éve megnyert támogatások összegéből ma már lehetetlen kivitelezni az adott fejlesztést. Ugyan ez vonatkozik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra, de ezeknél kizárt, hogy nagyobb összeget kaphassanak, így a tartalmukat kell csökkenteni.

Szintén Eger költségvetése volt a téma a Fidesz-frakció sajtótájékoztatóján csütörtökön délelőtt. Oroján Sándor frakcióvezető nehezményezte, hogy Mirkóczki Ádám polgármester az ígéretekkel és a sajtótájékoztatón elmondottakkal ellentétben nem egyeztetett a képviselőkkel.