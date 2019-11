Idő előtt temettük a hatvani könyvesboltokat

Könyvesbolt a régi bazársoron címmel pontosan huszonöt esztendővel ezelőtt, azaz 1994 őszén térképeztük fel a várost, hogy miként tudják értékesíteni az olvasnivalót.

Már az idő tájt is nehéz volt eladni a portékát, pedig hol volt még akkoriban az internet, az okostelefonról nem is beszélve…

– A legnagyobb gond, hogy az árak hónapról hónapra emelkednek – mondta akkor Fenyvesi Zsuzsa eladó, s szavai előre vetítették minden balsejtelem árnyékát. Valóban, három év sem telt el, amikor Requiem egy könyvesboltért címmel 1997 nyarán már az említett bazársori könyvesbolt bezárása felett siránkozhattunk. Akkor azt gondoltuk, mindennek vége, s ennek hangot is adtunk azzal, hogy hamarosan talán tovább bővül a megszűnő „könyváriumok” listája.

Így is lett, meg nem is. Mert bár az azóta eltelt két évtized során teljesen megváltoztak a vásárlói szokások, azért néhány könyvesbolt még mindig tartja magát. Talán annak is köszönhetően, hogy noha a kínálat jelentősen átalakult, a kötetek mögül ismerős arcok – például a fentebb említett Fenyvesi Zsuzsáé – köszönnek vissza.

– Éppen most fut ki az egyik akciónk – fogad a sokat emlegetett bazársoritól alig egy saroknyira működő könyvesbolt vezetője, Köles Mihály. – A krimik, meg a thrillerek után ezúttal a gyerekkönyveken lesz a sor. A kamaszokat a Harry Potter szoktatta hozzá az olvasáshoz, de népszerű a fantasyk világa is. A tinik olyan szerelmes, egyúttal szabados nyelvezetű könyveket kedvelnek, amelyeket filmen már láttak.

A könyv sem fogy jó marketing nélkül? – adódik a kérdés.

– Fogyni fogy, csak kevésbé – válaszol Köles Mihály. – Az utóbbi időben megnőtt a magyar történelem iránti érdeklődés. Nem hinné az ember, de a napi politika is népszerű. Januárban a karácsonyi ajándékutalvány csalogatja be a könyvvásárlókat. Nyáron egyre több turista nyit be hozzánk, és olyan könyveket keresnek, amelyek angol és német nyelvű szövegeket is használnak. Húsvét körül azonban pang a piac.

A könyvespolcok felől előjön a régi ismerős, Fenyvesi Zsuzsa, de sietve el is tűnik a raktáriroda ajtaja mögött.

Csak néhány percnyire található a főtéri könyvesbolttól Válócziné Anikó asszony Erzsébet téren lévő, húsz négyzetméternyi saját vállalkozása.

– Haldoklik a könyvszakma – vág bele a mondandójába. – Én jószerivel csak a vevőim által keresett megrendeléseket teljesítem. Eddig a munkatársam, Vas Tibor hozta meg az árut, én meg itt, a boltban adtam át a várva-várt köteteket. Sajnos Tibor elhunyt, így már a beszerzések is rám hárulnak. Mégis örömmel végzem a munkámat, ha a vevőim azt mondogatják egymásnak: „Menj el Anikóhoz! Ha már ő sem tudná megszerezni a keresett könyvet, akkor az nincs is!”

Olykor akadnak humoros pillanatok is. A napokban egy idős bácsi olyan könyvet keresett, ami magyarul van, de angolul is. Kiderült, hogy szótárt akart venni az unokájának.