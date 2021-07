Időseknek, szorongóknak ajánlott a harmadik oltás – vallja a siroki háziorvos

Orbán Viktor miniszterelnök július 16-án jelentette be, hogy augusztus 1-jétől lehetővé teszik a harmadik oltás felvételét. Fontos, mindenkit érintő kérdések merültek fel a lehetőség kapcsán. Azokat lapunk állandó szakértőjének, dr. Kristofori Györgynek, Sirok háziorvosának tettük fel, aki ezúttal is készséggel igazította el olvasóinkat. Praxisában naponta fordulnak hozzá tanácsért. Mindenről hiteles forrásból, naprakészen tájékozódik, így a páciensei bíznak benne.

– Az első tudnivaló, hogy az egészségügyben dolgozóknak kötelező lesz az oltások felvétele. Azoknak is, akik eddig idegenkedtek ettől. Néhány esetben más polgároknak is mindenképp javasolt. Ilyenek a hatvan éven felüliek, a társbetegségekkel küzdők, a mozgáskorlátozottak, daganatos vagy krónikus betegek, máj- és cukorbetegségben, veseelégtelenségben, anyagcserezavarban, autoimmun betegségben szenvedők – tudatta a doktor. Hangsúlyozta, a vakcina csak négy hónappal a második a oltás beadása után kérhető.

A kérdésre, hova kell fordulni az igénnyel, úgy felelt, azt a helyet kell felkeresni, ahol az első két adagot megkapták az emberek. Arról, hogy melyik vakcinát adják be harmadikként, az orvos dönt.

Általános irányelv, hogy a harmadik vakcina ne egyezzen meg az első kettővel. Tehát két Pfizer után nem tanácsos ugyanazzal az oltóanyaggal oltatni, mint ahogy két Sinopharm után is felkínálják az optimális vakcinát. Utóbbi esetben lehet Moderna, AstraZeneca, Szputnyik. A Pfizer Hungary Kft. nem ajánlja az oltóanyagok felcserélhetőségét és azok kombinált alkalmazását.

A doktor elmondta, számára Merkely Bélának, a Semmelweis Egyetem rektorának útmutatói az irányadók. Ő azt javasolja, az mRNS-oltással rendelkezők vektorvakcinát kapjanak, és fordítva. Erről mindig a házi- vagy a kezelőorvos dönt a vizsgálat után. A kérdés még az, hogy kell-e harmadik oltás? A klinikai vizsgálatok két oltással kapcsolatos eredménye azt mutatja, hogy a két dózis felvétele után mennyi a megbetegedés elleni védelem. Előfordulhat a beoltott megfertőződése, de akik mindkét dózist felvették, azoknál a súlyos betegség rendkívül ritka.

Miután a közbeszédben elterjedt, hogy a Sinopharm-oltás után nagyon alacsony az ellenanyagszint, az aggódók kérhetnek antitestszint-vizsgálatot. A doktor körzetében is akadtak kételkedő páciensek, akik elvégeztették a vizsgálatot, és elégedetten nyugtázták, hogy az értékek rendben vannak. Ha valaki mégis szorong a bizonytalanságtól, vagy a háziorvosa javasolja, akkor kérje a harmadik oltást.

Annak szükséges a harmadik oltás, akinek gyenge az immunrendszere, például azok az onkológiai betegek, akik kemoterápiát kapnak.

A harmadiknál fontosabb a második

– Jelenleg a legfontosabb, hogy lehetőleg mindenki vegye fel a második oltást! Elhibázott döntésnek tartom, hogy sokan már az első oltás után is megkapták a védettségi kártyát. Közülük sokan ezután már csak legyintettek a másodikra. Sirokban jó az átoltottság, legtöbben a második dózist is megkapták. Lassan érkeznek a szülők is, akik arra kíváncsiak, ajánlom-e gyermekeiknek az oltást. Nekik azt szoktam mondani, hogy a nagyobbik, tizenkét éves unokám már a második körön is túl van. Ez elég meggyőző érv. Közeledik a szeptemberi iskolakezdés, s naponta olvasni arról is, hogy ősszel bekopogtathat a negyedik hullám. Ha a lakosság döntő többsége felelősen dönt, és mindkét oltást beadatja, szükség szerint a harmadikat is, jelentősen csökkenthető ennek kockázata – összegezte véleményét Kristofori doktor.