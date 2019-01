Ifjúsági bállal kezdenék az új évet

A város csaknem ötmillió forintos támogatást adott.

Még mindig nincs meg a végleges helye a Mátra Művelődési Központban a leendő ifjúsági térnek – derült ki az Ifjúsági Kerekasztal decemberi egyeztető fórumán. Hiesz György emlékeztetett, hogy még augusztusban került a testület elé a művelődési ház üzemeltetője, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. által vázolt terv a fiataloknak kialakítandó közösségi térről. Ám azóta nem történt előrelépés, bár a város erre majdnem ötmillió forintos támogatást szavazott meg.

A művelődési ház igazgatója a tanácskozáson jelezte, mindenképpen külön bejáratot kell biztosítani, hogy az ifjak akkor is tudják használni a helyiséget, ha a ház nincs nyitva, s egy vizesblokk kialakítása is szükséges.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A kukac terem átrendezésével oldható meg legköltséghatékonyabban az épület átalakítása – magyarázta Ábry Zoltán. A diáktanács a város fiataljai körében egy felmérést is készített, amelyből kiderült, hogy a diákok a házi stúdiót nem tartják feltétlenül szükségesnek, ez pedig kicsivel több mint egymillió forintos megtakarítást jelenthetne. A megbeszélésen felmerült egy másik ötlet is a házon belüli helyszínt érintően: az irodák áthelyezésével nem kellene vizesblokkot kialakítani és a kerthelyiséget is könnyedén megközelíthetnék a fiatalok.

Hiesz György polgármester az esztendő végére mindkét lehetőségről részletes költségvetési tervet kért.

A fórumon a fiatalok szóltak a jövő évi programokról is. Kiderült, hogy számos, eddig már bevált és jól működő rendezvény is megmarad, mint a Pont Ott Parti, vagy a 24 órás városi vetélkedő, de mindenképpen szeretnének egy csocsó- és dartsbajnokságot rendezni, februárban pedig egy nagyszabású országos ifjúsági bállal kezdenék az új helyen az új évet.

HIRDETÉS HIRDETÉS