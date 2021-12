Igazi téli időre, havazásra számíthatunk mikuláskor

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint Észak-Magyarországon 70-100 százalék esély van arra, hogy december 6-án havazhat.

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön borult időre számíthatunk, többfelé kiadós esővel. Délutántól, estétől a hegyekben havas eső, hó válthatja a fel az esőt. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. 5 és 12 fok között alakul a hőmérséklet – délkeleten lesz az enyhébb idő.

Pénteken az erős, olykor viharos északnyugati szél hatására csökken a felhőzet, kisüt a nap. Legtovább a Tisza vonalában lehet felhős az ég, itt még délután is lehet zápor, vagy hózápor. Erős lehűlés várható, délután már csak +1, +6 fok lesz.

Szombaton eleinte változóan felhős lesz az ég, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de estig csapadék még nem alakul ki. Reggel országos fagy lesz (-11, -2°), és délután is csak +3°C körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap és hétfőn erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és mindkét nap lehet csapadék: a nagy bizonytalanság mellett főleg havas eső, havazás valószínű, de délkeleten inkább folyékony lesz a halmazállapot. Reggelente gyengén fagyhat, délutánonként is csak +1, +2 fok körüli értékeket mérhetünk. Igazi téli időt hozhat a mikulás.

A portál térképe szerint térségünkben 70-100 százalék esély van arra, hogy december 6-án havazhat.

Az Útinform figyelmeztetése szerint péntek reggelig az ország délnyugati-északkeleti tengelyében nagyobb területen is 20 millimétert meghaladó csapadékra kell számítani, de a Dunántúlon egy keskenyebb sávban akár 30 milliméter feletti csapadék is hullhat ma éjfélig. A délutáni, esti óráktól az Északi-középhegység, majd estétől a Mecsek magasabban fekvő területein is várhatóan a csapadék havazásba vált át. Az északi hegycsúcsokon akár 10 centimétert meghaladó friss hótakaró is kialakulhat. A péntekre virradó éjszaka, hajnalban északkeleten (főként Borsodban) síkvidéken is megjelenhet a havazás, jellemzően lepel, 2 centiméter vékony hóréteg képződhet. A csapadékrendszer a péntek déli órákig fokozatosan elhagyja az országot, ezt követően veszélyes időjárási jelenség nem várható.