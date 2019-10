Igazi tökös napot szerveztek Bükkszéken (fotókkal)

Az elmúlt hét végén harmadik alkalommal rendezték meg a településen a Tökfesztivált.

A Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesület által szervezett program már az előző években is nagy sikert aratott a családok körében, hiszen rengeteg szórakoztató, játékos momentum tarkította az eseményt. A Bükkszékfürdő előtti parkolóban a szervezők arra törekedtek, hogy idén se csalódjanak a résztvevők. A rendezvényen tökös ételek kóstolása, népszerűsítése mellett a gyermekeket arcfestéssel, csillámtetkóval, festékforgatással, töklámpa faragással várták.

Ez utóbbira idén már külön nevezhettek felnőttek is. A legjobb művészi alkotásokat díjazták is. Az előző évekhez képest a mozgásra is nagyobb hangsúlyt fektettek. Bemelegítő tornával, futással, kerékpártúrával színesedett a nap. Délután egy órától Bodonyi Kenderszer néptáncegyüttes szórakoztatta a közönséget. Gyerekeknek kerékpár és ügyességi versennyel is kedveskedtek. A borongós idő ellenére sokan vettek részt a hangulatos, vidám rendezvényen.