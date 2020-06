Igazodik a korosztályi korlátozás a kormányzati rendelethez az egri piacon

Mirkóczki Ádám polgármester rendeletének értelmében június 15-én hétfőtől a 65 év felettiek minden nap kizárólag 9 és 11 óra között vásárolhatnak a az egri piacon.

Ebben az idősávban csak ők látogathatják a vásárt. Ez az idősek részére kialakított új piaci idősáv lehetővé teszi, hogy a 65 év felettiek a számukra központilag meghatározott 9-12 óráig tartó vásárlási időszakban a piacon is be tudják szerezni az élelmiszereket – számolt be a Heolnak Szalay Andrea sajtóreferens.

Eger önkormányzata arra kér minden vásárlót, ügyeljenek arra, hogy egymástól másfél méteres távolságot tartsanak, és viseljenek maszkot.