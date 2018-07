Igen, felvettek! Zenével és tánccal ünnepeltek a leendő hallgatók – Videókkal

Szerdán este kiderültek a felvételi ponthatárok.

Az idén is megrendezték a felvételizők ponthatárváró buliját Egerben és Gyöngyösön. Mindkét helyen ezúttal is hallgatók tömkelege várt izgatottan. A hivatalos ponthatárokat szerdán este nyolc órakor tették közzé, amikor is kiderült, hogy kit melyik egyetemre vagy főiskolára vettek fel. A megyeszékhelyen ebben az esztendőben is a Pont Ott Partinak a Bíboros nevű szórakozóhely adott otthont, ahol óriás LED kivetítőn követhették az eseményeket a felsőoktatásba jelentkezők. Ezenkívül fotófal, nyereményjáték és dj-k fogadták a résztvevőket. Az este hét órától kezdődött rendezvényen a diákok információkat kaptak a duális képzésekről és egyéb karrierlehetőségekről is.

Gyöngyösön már délután hatkor elkezdődött a buli, amely egészen este tíz óráig tartott a Barátok terén. A programon többek között zenés és táncos fellépő is volt, nyolc órától pedig itt is jókora kivetítőn figyelhették a fiatalok, sikerült-e bejutniuk a kiszemelt egyetemre, főiskolára.

A ponthatárok kihirdetése alkalmával mindenki csak egy helyre nyerhetett felvételt, mégpedig az általa megjelölt jelentkezési helyek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma elérte vagy meghaladta a megállapított ponthatárt. Az előző évhez képest négy százalékkal többen jelentkeztek a szeptemberben induló képzésekre az Eszterházy Károly Egyetemen. A legtöbben Egerben szeretnék tanulmányaikat folytatni: 8454-en. Gyöngyösre 1535, Jászberénybe 851, Sárospatakra 574 jelentkezés érkezett. Többségük, 92 százalékuk állami ösztöndíjas képzésben szeretne tanulni.