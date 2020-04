Így bankolhat biztonságosan a járvány idején is

Egyre többen élnek a digitális szolgáltatások nyújtotta lehetőségekkel az OTP Banknál a járvány kitörése óta.

A bank szakértői segítségképp összegyűjtötték az online lehetőségeket kezdőknek illetve haladóknak egyaránt. A pénzintézet internetbankjának, illetve mobilalkalmazásának segítségével kényelmesen, gyorsan, a nap 24 órájában, a hét minden napján akár a kanapéról is elintézhetjük pénzügyeinket, közölték.

Akik még nem rendelkeznek OTP-s számlával, online is nyithatnak új fizetési számlát a bank honlapján, a VideóBankon keresztül. Azok az ügyfelek, akik nem kívánnak élni a kormány által, március 19-től elrendelt fizetési moratórium lehetőségével, és továbbra is fizetnék kölcsönük törlesztőrészleteit, nyilatkozatukat az internetbankon és az OTP honlapján is megtehetik.

Az OTP SmartBank alkalmazásában található QR-kód funkcióval, a kóddal ellátott csekkek befizetése is könnyen elintézhető. Az azonnali fizetési szolgáltatásnak köszönhetően az elektronikus csatornákon kezdeményezett átutalások a korábbinál gyorsabban teljesülnek. A tranzakció azonnal ellenőrizhető a számlatörténet oldalán, illetve a mobilalkalmazásban is. A lakossági betéti vagy hitelkártya aktiválása, valamint a betéti kártya díjmentes limitmódosítása is megtehető online, tájékoztattak.

