Így búcsúztatják az évet Heves megyében

Lézershow-val köszöntik a Dobó térre látogatókat szilveszter estéjén.

Ezt ne hagyja ki! Virsli nélkül nincs szilveszter! A legfinomabb receptek az év utolsó napjára

Este tíz órától húszpercenként húszperces show-k kápráztatják el az érdeklődőket, a lézernyalábok az egész főteret behálózzák majd. Ezentúl az este folyamán DJ-k is gondoskodnak majd a hangulatról. Ezt követően éjfélkor a Himnusz, valamint tűzijáték következik, majd hajnal egykor DJ Spigiboy kezdi a szórakoztatást a Dobó tér színpadán. A rendezvény fél kettőig tart – tájékoztatta a Heolt Fehér Zsombor, a Média Eger Kulturma Városmarketing Csoport ­fesztiválszervezője. Hozzátette, január 6-ig továbbra is kinn maradnak a téren a fényfüzérek, az árusok, a bódék és a fenyőfa is, viszont a díszgömböt biztonsági okokból december 29-én elszállítják, így aki még nem fotózkodott le vele, az addig megteheti.

Gyöngyösön is méltóképpen búcsúztatják a 2018-as évet, éjfélkor a Himnuszon kívül egy megközelítőleg 15 perces zenés tűzijáték kezdődik a város főterén – mondta Pifkó Tamás önkormányzati sajtó­referens.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS