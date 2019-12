Így díszítette a karácsonyfát a gyöngyösi állatkert cuki makákóbébije

A gyöngyösi állatkertbe is beköltözött a karácsonyi hangulat.

– Minden kedves látogatónknak Meghitt Békés Karácsonyt kívánunk! Az állatkert lakói és dolgozói nevében! – ezekkel a szavakkal kívánt áldott karácsonyt a gyöngyösi állatkert hivatalos Facebook-oldalán. A posztban pedig az látható, amint az állatkert egyik lakója, egy cuki makákóbébi díszíti a fenyőfát.

Mint arról korábban már portálunkon is beszámoltunk, áprilisban érkeztek meg a mátraaljai állatkert legújabb lakói. A rézusz makákók azóta már be is illeszkedtek a közösségbe.