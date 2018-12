Így emelkedett a magasba a gyöngyösi Mikulás – Videó

Idén is a hivatásos tűzoltókkal érkezett a Mikulás az egri, a gyöngyösi és a hatvani kórházba.

Ez már a harmadik alkalom volt, amikor a nagyszakállú úgy döntött, hogy a rénszarvas szánja helyett egy nagy piros tűzoltóautóval látogatja meg a beteg gyerekeket – számol be a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.

A Maxi Rádió közösségi oldalán videón örökítette meg a Mikulás érkezését.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, szerda délelőtt az egri Markhot Ferenc Kórház udvarába gurult be egy magasból mentő tűzoltóautó, a Mikulással együtt. A mentőszer emelő szerkezete a magasba emelkedett, melyről a Mikulás az ablakon keresztül jutott be a kórház gyerekosztályára. Péntek délelőtt a gyöngyösi Bugát Pál Kórházba, majd a hatvani Albert Schweitzer Kórházba is megérkezett a nagyszakállú, természetesen mindkét helyre egy-egy nagy piros tűzoltóautóval, mind a kisgyermekek, mind a felnőttek nagy örömére.

