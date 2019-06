Így köszöntötték a tanárokat és tanítókat pedagógusnap alkalmából Hevesben

A megyeszékhelyen a városházán köszöntötték a pedagógusokat, zsúfolásig megtelt a díszterem.

Az ünnepség műsorral indult, elsőként a Szivárvány Óvoda Dr. Hibay Károly Tagóvodájának óvodásai léptek fel, majd az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Tagiskolájának diákjai adták elő produkciójukat.

Az ünneplőket ezt követően Habis László köszöntötte. A polgármester úgy fogalmazott, Eger iskolaváros, igazi szellemi központ, ami annak is köszönhető, hogy nagyszerű pedagógusok tevékenykedtek és tevékenykednek itt mind mai napig. Hozzátette, büszkék lehetünk arra, hogy Eger tanárai, tanítói és pedagógusai igazán szívükön viselik a felnövekvő generáció sorsát, részesei Eger szellemi életének, és tartóoszlopai a város társadalmának. Aláhúzta, meggyőződése, hogy hazánk jövőjével foglalkozni, a megyeszékhely és térsége jövőjét építeni hasznos, és lelket emelő feladat. Ugyanakkor azt is tudja, hogy nagy kihívás. Mindezzel együtt az emberi értékek, a tudásvágy felkeltése és a magyarságtudat erősítése hallatlanul fontos hivatás.

A városvezető beszéde után elismeréseket, kitüntetéseket adtak át. Kilenc nyugalmazott óvodapedagógus díszoklevelet vehetett át, tizenegy óvodapedagógus az emberi erőforrások minisztere által odaítélt pedagógus szolgálati emlékérmet kapott. Tíz pedagógus és egy oktató-nevelő munkát segítő munkatárs tevékenységét pedig városi kitüntetéssel ismerték el. A díjazottak teljes névsora itt olvasható.

Hatvanban is a pedagógusokat köszöntötték az elmúlt hét végén, de a Nagy Endre Rendezvényteremben megtartott esemény alkalmat kínált a kitüntető címek átadására is. Az idén Horváth Richárd polgármestertől hárman vehették át a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” elnevezésű elismerést: Monori Géza, az 5. számú Általános Iskola nyugalmazott testnevelés szakos tanára, aki 1979-től oktatta a fiatalokat az intézményben, Mozsár Csabáné, az óhatvani városrész hitoktatója, valamint Ráczné Sisa Ágnes, az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola igazgatója. Utóbbi pedagógus 2011-ben Szekeres Mihály atyával együtt álmodta meg Hatvan városának első katolikus általános iskoláját. Az említetteken túl valamennyien kivették részüket a város társadalmi-közösségi életéből is. Horváth Richárd polgármester a hála szavakkal illette a pedagógusokat, kiemelve, hogy ők azok, akik utat mutatnak a gyermekeknek, bátorítják, segítik a felnövő generációt, ezáltal pedig formálják a jövőt.

A rendezvényen diplomaszerzésük több évtizedes jubileuma alkalmából számos pedagógus díszoklevelet vehetett át, emellett átadták az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerő okleveleit, a polgármesteri jutalmakat, valamint a pedagógiai munkáért járó egyéb elismeréseket is. Végül a Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola díjnyertes énekkara műsort adott elő.