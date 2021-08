Így nyaralnak Heves megye közéleti emberei

Az elmúlt két évben álmodozni se lehetett nagy és felhőtlen nyaralásokról. A Covid mindenkit féken tartott, épp ezért sokan itthon, többnyire munkával töltötték a vakációt. Idén kicsit fellélegezhettünk.

Kikapcsolódásra, feltöltődésre mindenkinek szüksége van. A járvánnyal terhelt két év után sokan idén engedhették meg maguknak először a családi nyaralást. Megyénk közéleti szereplőit kérdeztük arról, miként töltődnek ezekben a hónapokban.

Eged István, Pétervására polgármestere: – Nemrég érkeztünk haza Görögországból, ahol Kréta szigetén egy hetet töltöttünk együtt a szűkebb családdal. Kisebb kirándulásokat szerveztünk, de a leginkább pihentünk. Az elmúlt két évben szóba se jöhetett a külföldi nyaralás, így a tenger közelségére már nagyon vágytunk. Krétán egyébként viszonylagos csend volt, a vendéglátó helyeken tartották a járványügyi szabályokat. Az évek óta hagyományos, nagyobb családi nyaralást a Balaton mellett idén is megszerveztük és remekül sikerült. Ezen a közeli rokonok vesznek részt, s jó alkalom arra, hogy megbeszéljük közös ügyeinket, s együtt lazítsunk.

Dr. Vácity József, az egri Markhot Ferenc Kórház igazgatója: – A szabadságaimat igyekszem ésszerűen elosztani a kórházi teendőimhez igazítva. Júliusban egy-egy hét már jutott a pihenésre. Feleségemmel és négy unokámmal a nyaralónkban pihentünk, élveztük az együttlétet, hiszen a munkás hétköznapokon igazán kevés idő jut egymásra. Sokat sétáltunk, játszottunk, tartalmas feltöltődés volt mindannyiunk számára. Szeptemberben még két hétig leszek szabadságon, de nem tervezünk a családdal külföldi nyaralást. Szeretünk itthon pihenni, kedvelt nyaralónkban leszünk ismét, ahol a pihenés mellet persze rendre utolérnek a fontos teendők is.

Kiss Gergő, az SBS-Eger NB I.-es férfikézilabda-csapatának játékosa: – A feleségemmel együtt nagyon szeretjük Egert, de azért jó néha kimozdulni. A szüleim és a barátaink is Rácalmáson élnek, ami az első számú célpont a nyári időszakban, de előszeretettel járunk külföldre is, ahol rendszerint a vizes közeget keressük. Tavaly nem hagytuk el az országhatárt, de idén már bátrabbak voltunk. Görögországban és Horvátországban is eltöltöttünk egy-egy hetet a barátokkal, ahol igyekszünk teljesen kivonni magunkat a mindennapok körforgásából. Én néhány nap alatt teljesen fel tudok töltődni, de szeretem ezt minél rövidebb időközönként megismételni.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, Eger és térsége országgyűlési képviselője: – Hiszek a nyári munkában, ezért a szabadságot általában a nyár végére vagy azt követően időzítem. Idén már voltam pár napot Bécsben, habár az inkább feladat volt, de azért jutott idő pár múzeumra is. A hosszú hétvégéket jobban szeretem, biztos vagyok benne, hogy eljutok a Balatonra és a Tisza-tóhoz is szalmakalapban.

Blaskó Balázs, az egri Gárdonyi Géza Színház igazgatója és felesége, Saárossy Kinga színművész A nagymamával nyaralt:

– Ez a nyár idáig – kihasználva a vendégjátékok által amúgy is adott lehetőségeket – többnyire munkával összekötött nyaralással, kirándulással telt. Június végén Csiky Gergely A nagymama című vígjátékával a szarvasi Körös-holtágra telepített Vízi Színházban szerepeltünk, s a munka mellett néhány nap horgászattal, fürdőzéssel, napozással telt. Július elején A nagymama Békéscsabán vendégszerepelt, ott is várt ránk néhány, szó szerint és átvitt értelemben is felhőtlen, forró nap. Örömmel fedeztük fel a megszépült várost. Július második felében Baján, a Sugovica partján pihentünk egy rövid ideig. A napokban Pápán, egy filmes munka kapcsán a felújított Eszterházy-kastélyban is gyönyörködhettünk. Évadkezdésig pedig még ellátogatunk a Balaton-felvidékre, a szívünkhöz nagyon közel álló Veszprém városába – osztotta meg lapunkkal a direktor és felesége.