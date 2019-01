Így óvja meg értékeit lakásában

Tényleg remek ötletek, sokan nem gondoltunk volna rájuk eddig.

Egy internetes oldal összegyűjtötte azokat a praktikákat, hogy hol és miként lehet elrejteni lakásunkban a különböző értékeket, ha tolvaj surranna be a kincseinkre vadászra. Azt írják, nem feltétlenül kell bankban, széfben tárolni mindent, hiszen otthon is jó rejtekhelyek vannak, amire nem is gondolna a betörő. Ilyen például a hűtőben, üres majonézes dobozban tárolt pénz, a fiók hátoldalára beragasztott boríték, a nedves törlőkendős dobozba pakolt bankjegyek, de kitűnő gondolat a macskaalmos vödörben tárolt zöldhasú, vagy ékszerek is. Tényleg remek ötletek, sokan nem gondoltunk volna rájuk eddig. Mostantól azonban feltehetően a tolvajok is nagyobb sikerrel kutakodhatnak.

