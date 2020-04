Így parkol Eger a járvány idején – fotók

Bár a parkolás a megyeszékhely területén is ingyenes, ennek ellenére az látható, hogy az autósok nem nagyon veszik igénybe a lehetőséget, helyette aki teheti, inkább otthonában marad.

Kedden korán reggel felkerekedtünk, és gyönyörű, igazi tavaszias időben indultunk el bevásárolni Egerben. Mindeközben pedig arra figyeltünk, hogy az üzletek és kisboltok környéki parkolóhelyeket mennyire használják ki az autósok.

Az alább látható képekből is kiderül, hogy bár a belvárosban voltak olyan helyek, ahol több gépkocsi is parkolt egymás mellett, de teljesen egyik parkolóhely sem telt meg. Sőt, például a színház épülete előtt gyakorlatilag egyetlen parkoló autóval sem lehetett találkozni, de az általában forgalmas taxiállomás környékén is bőven akadtak még kiadó helyek.