Így pompázik a tavasz színeiben az egri belváros (fotók)

Végre beköszöntött a jó idő, és vele együtt, ebben a nehéz helyzetben, a megyeszékhely is a legszebb ünneplőjét öltötte.

Bár a koronavírus miatti óvintézkedések jegyében aki tehette, az elmúlt napokat is az otthonában töltötte, ennek ellenére így is tökéletesen lehetett érzékelni, hogy az egész héten ragyogó idő uralkodott szűkebb hazánkban. Ha csak egy kis időre is, de a minap kimozdultunk az egri belvárosba, és szemügyre vettük a tavasz színeiben egyre inkább pompázó egri belvárost.

Utunk során egyebek között a Líceum környékét és az Érsekkertet is érintettük, miközben meggyőződtünk arról, hogy a helyiek betartják az előírásokat, és a szabadba csalogató idő ellenére sem mozdulnak ki otthonukból.