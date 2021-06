Így tervezd a jövő hetet: változatos programokat kínál az egri vár

Kicsiknek és nagyoknak is izgalmas programokat kínál hétvégén a vármúzeum, péntek este szükség esetén nyolc óráig is nyitva tartanak. Rendkívül változatosan tölthetik majd az időt az arra járók, hiszen nemcsak bábszínház és kézműves foglalkozások lesznek, hanem többek közt a háromdimenziós modellezéssel is megismerkedhetnek.

Ismét szakmai programokkal töltik meg a júniust a Dobó István Vármúzeum különböző helyszínein. A rendezvényekről szóló keddi sajtótájékoztatón a vármúzeum osztályvezetője elmondta, a Gárdonyi Kert eredeti funkcióját tekintve is a kikapcsolódás és a nyugalom helye volt. – Éppen ezért a küldetése adott, hogy egy több generációt szolgáló közösségi tér jöjjön itt létre – fogalmazott Szalainé Király Júlia. Mint közölte, e hét pénteken elsősorban a családokat, gyermekeket várják a kapunyitó programjukra.

Pénteken délután négy órától bábszínházzal, mesével, kézműves foglalkozással várják a kicsiket.

Az osztályvezető kiemelte, ha szükséges, este nyolc óráig is nyitva tartanak aznap.

Bár szakmai, tudományos vonzata is van, turisztikai szempontból is jelentős esemény a Régészet napja, hiszen itt közérthetően lehet megismerni e tudományterület eredményeit, vélekedett dr. Kelenik József. A Dobó István Vármúzeum igazgatóhelyettese kifejtette, a 18-án kezdődő háromnapos programjaikkal idén is csatlakoztak az országos eseménysorozathoz. Hangsúlyozta, e terület általában a földi maradványok elemzésével foglalkozik, de létezik vízi, légi vizsgálat is.

Utóbbihoz kapcsolódóan rendezik meg a Drónreptető című programjukat a Romkertben, ahol az érdeklődők megismerhetik a háromdimenziós modellezés rejtelmeit, mint a Zárkándy-bástya esetében. Iskolásoknak kísérleti régészeti alkalmakkal is készülnek, s nem maradnak el a szakmai tárlatvezetések sem.

Átfedés is van a rendezvények, programok között, hiszen június 20-án lesz az Emlékhelyek napja. Az Egri Vitézlő Oskola és az Egri Vár Vitézei tartanak bemutatót, eldördül a díszlövés, lesz tárlatvezetés, viselet- és fegyverbemutató is.

Ringert Csaba vármúzeumi igazgató arról szólt, nagy öröm, hogy bár tavaly nem tudták megrendezni, idén már megtarthatják a Múzeumok Éjszakáját. Szeretnék, ha erre a turistákon túl az egriek, a környékbeli lakók is ellátogatnának. Lesznek interaktív tárlatvezetések – melyek előzetes regisztrációhoz kötöttek –, s családi programok is este hat és tizenegy óra között. A hangulatot az ágyúsortűz és a tűzzsonglőrök is fokozzák, a vitézek húsz percenként kalauzolnak az aknafolyosókon.