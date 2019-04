II. Frigyes, a kávé és a sör

A történelmet olykor a nüanszokból lehet megérteni.

Nemrég olvastam, hogy a középkori Poroszországban II. Frigyes király elszánt ellensége volt az akkoriban kontinensünkön javában meghonosodó babkávénak. Azzal érvelt – igaz, részben gazdasági okokból, mivel állami monopóliummá szerette volna tenni a pörkölést és a főzést –, hogy a kávé egészségtelen: a férfiaknál nőiességet, a nőknél pedig terméketlenséget okoz. Ellenjavallattal is élt: az embereknek sört kell inniuk, mert hogy az őseik is ezen nőttek fel. Úgy vélem, ez méltányolható törekvés volt. Nem is fűznék hozzá sok mindent, csak a tapasztalati tényt: a kettő együtt se rossz.