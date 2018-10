Illegális leürítés nyomán kerülhetett a földekre a fekete massza?

A „Zöldhatóság” megszüntette a pernyehányóra kerülő anyagok elhelyezésére vonatkozó felfüggesztést, így folytathatja tevékenységét a Hunviron.

A legutóbbi hatvani képviselő-testületi ülésen ismét terítékre került a várost elárasztó bűz kérdése. Horváth Richárd polgármester ismertette az igazságügyi szakértő véleményét a büdösség, valamint az úgynevezett fekete massza kapcsán, amit augusztus végén „fedeztek fel” a Lőrinci melletti pernyehányó közelében. A szaggal kapcsolatban megállapítható – áll a dokumentumban – nem vitatható, hogy az a pernyehányó felől érezik, a fekete massza pedig lúgos anyag, ami szénhidrogén származékokat tartalmaz, s a nehézfémtartalma határérték feletti.

– Megvizsgálták a bűzcsapdák tartalmát is. Fontos tudni, hogy ezekre a levegőben lévő anyagokra nincs meghatározott határérték – jelentette ki a városvezető, hozzátéve: ugyanakkor a forrásuk jól beazonosítható.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kedden Nagy Andor, a Hunviron Kft. telepvezetője a penyehányón tájékoztatta portálunkat a legújabb fejleményekről. Közölte: az ügyben eljáró Egri Járási Hivatal megszüntette az itt kezelt anyagok elhelyezésére vonatkozó felfüggesztésről szóló határozatát, azaz folytathatják a munkát.

A felfüggesztésről augusztus 28-a után, azt követően döntöttek, hogy a fekete massza észlelését állampolgárok jelezték a hatvani polgármesteri hivatalnak. A szankció a vizsgálatok végéig szólt. A Hunviron ezt követően saját területén, saját hatáskörében elkezdte a kárenyhítést, ami jelenleg is tart, s még mintegy másfél hetet vesz igénybe. Ez – Nagy Andor megfogalmazása szerint – jelentős veszteség a cég számára, mivel egyrészt be kell szállítaniuk és kezelniük kell az anyagot, másfelől pedig csaknem egy hónapon át nem végezhették a munkájukat.

A telepvezető több dokumentumot is rendelkezésünkre bocsátott, amelyek – szakértői véleményre alapozott – tanúsága szerint a fekete massza „illegális leürítés” nyomán kerülhetett a területre. Az anyagban gázolaj és kenőolaj is kimutatható, márpedig ilyen anyagokat nem szállítottak a Hunvironhoz – nyomatékosította, hozzátéve: a rendőrség jelenleg is a területen vizsgálódik, mivel újabb illegális leürítésekről érkeztek hírek.

Megtudtuk: a cég máris folytatja a korábbi tevékenységét, így ismét beszállítják a telephelyre az engedélyben szereplő anyagokat.

Újabb jogi lépéseket terveznek

Horváth Richárd polgármester azt mondta: a hatóságoktól nem kaptak teljes körű tájékoztatást az eddigi vizsgálati eredményekről, ezért az önkormányzat újabb jogi lépéseket tervez. Úgy fogalmazott, a tiltakozók magas száma – jóval több mint nyolcezren látták el kézjegyükkel az íveket – kellőképpen alátámasztja, hogy az emberek mennyire fontosnak tartják környezetük megóvását, ezért az aláírásokat elküldik az ügyészségnek. Szerinte a Hunvironnak el kellene döntenie, hogy a fekete massza esővíz-e, amint korábban állították, vagy illegális leürítésből származó anyag, ahogy azt újabban kommunikálják.