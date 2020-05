Illegális szemetelőkkel küzdenek Horton (fotók)

A környezetkárosítást akár nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik.

A környezetszennyezés és az emberi hanyagság ellen vette fel a kesztyűt Hort.

„Szeretett falunkat és környezetét néhány ember a szemetelésével elcsúfítja, rombolva ezzel az utca képet, a határt.

Szigorúan fellépünk az illegális szemetelőkkel szemben, jogállástól függően a büntetés lehet akár kétszázezer forint vagy nyolcszázezer forint is!” – hívja fel a figyelmet a település önkormányzata Facebook-oldalán.

Dr. Méhész István, Hort jegyzője még április elején hívta fel a lakosság figyelmét az illegális szemétlerakás szankcióira. A község közösségi oldalán közzétett fotók alapján azonban úgy tűnik, nem szűnt meg a környezetszennyezés. Több helyszínen is találtak kommunális hulladékot, zöld- és veszélyes hulladékot is.

Heves megyében ingyen is le lehet adni a szemetet a hulladékudvarokban, valamint a Horton illetékes Szelektív Nonprofit Kft. is közzétette a leadható hulladékokra vonatkozó előírásait. A tájékoztató szerint a hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevételére jogosultak az üzemeltető közszolgálati területén élő személyek, akiknek nem üzemel hulladékudvar a településén, de fizetik a hulladékszállítási díjat. Ennek fényében a településen és annak határában lerakott szemetet lakcímkártya, személyi igazolvány, és a hulladékszállítási díj megfizetését igazoló lappal leadhatták volna. Illegális lerakás esetében azonban a Büntető Törvénykönyvbe ütköző bűntett miatt akár nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

„Lépjünk fel közösen az illegális hulladéklerakókkal kapcsolatban, hogy mindannyiunk számára tiszta, rendezett környezetet teremthessünk. Ez mindenki jogos elvárása!” – hívja fel a figyelmet az önkormányzat.

Többször is beszámoltunk már arról, hogy Heves megye területén számos település küzd az illegális szemétlerakással, az út szélén, autóból elszórt szeméttel és szeretnék elérni, hogy a zöldhulladéktól ne égetéssel, hanem komposztálással szabaduljanak meg.

Legutóbb Novaj polgármestere, Demkó Gábor indított harcot az illegális szemétlerakókkal, s nagy mennyiségű kommuniális és veszélyes hulladéktól szabadította meg a település környékét.

Borítókép: Hort Község Önkormányzata/ Facebook