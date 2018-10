Ilyen áron juthatunk hozzá a krizantémhoz és a gyertyához

November 1. ­közeledtével egyre több embert látni krizantémmal, gyertyákkal megrakodva. A piacokon, boltokban rengeteg a nézelődő, akik még az ­utolsó előtti pillanatban igyekeznek összehasonlítani az árakat. Megnéztük, idén milyen mélyen kell a zsebünkbe nyúlni egy szál krizantémért, szebb gyertyáért.

– Idén nagyjából ötezer forintot költök a mindenszentekre, halottak napjára temetőbe szánt virágokra, gyertyákra. Utóbbiakat egy százforintos boltban szereztem be, a virágokat azonban majd csak az utolsó napokban fogom megvenni, hogy frissek legyenek, addig még van időm szétnézni, hol kapom meg őket a legolcsóbban – mondta el egy egri asszony.

Sokan vélekednek hasonlóan, a lapunk által megkérdezett piaci árusok legtöbbje arra panaszkodott, sokan még csak nézelődtek a héten, hogy összehasonlítsák az árakat, de a komolyabb vásárlói hullámot csak a napokban várják.

– A korábbi években már előbb elkezdtek vásárolni az emberek, most a legtöbben azonban csak lézengenek a piacon. Pedig én mindig mondom, hogy érdemesebb időben vásárolni, mert az utolsó előtti napokban már kisebb a választék. Sajnos érezzük az áruházak elszívó hatását, ők megtehetik, hogy olcsóbban kínálják a gyertyákat, virágokat, ezért sokan inkább ott vásárolnak, még akkor is, ha kevésbé jó minőségű az áru – panaszolta egy egri piaci gyertyaárus.

Az áruházak, és a piac elnyomására panaszkodott egy virágboltos is. Mint mondta, mindenszentek előtt az is elkezd virágot, koszorút árulni, aki még sosem foglalkozott ezzel, s ennek ők isszák meg a levét. Cserepes virágot mindenszentekre szinte egyáltalán nem vesznek már virágboltban az emberek, gyertyát sem nagyon, a legtöbben szálas krizantémot keresnek, vagy koszorúkat visznek, de azt sem rendelnek, hanem a készek körül választanak.

A vevők körültekintése nem véletlen, ugyanis nagy árkülönbség tapasztalható a virágboltok, a piacok és a nagyáruházak, vagy éppen a százforintos boltokban kapható virágok, koszorúk és gyertyák ára között. Cserepes virágot tekintve a piacokat érdemes felkeresni, kicsi, kevésbé látványos cserepes krizantémot már akár 250 forintért is lehet kapni, a nagy, színpompás cserepesek pedig 1500–2000 forint között mozognak. A szálas virágok az áruházakban a legolcsóbbak, ott már 200 forintért is vehetünk egy szál krizantémot, míg a piacokon ugyanez 400 forintnál kezdődik, de drágábbat is találni, típusa válogatja.

A művirágkoszorúk árai a virágboltokban jellemzően ötszáz forintról indulnak, a piacokon már ennél olcsóbban is lehet kapni, és ott a választék is jóval bővebb, s ha nagy tételben vásárolunk, még akár alkudhatunk is. A gyertyák árát tekintve szintén az áruházak, százforintosok javára billen a mérleg. Míg egy nagyobb, szebb gyertyatartó a piacon 1500 forint körül mozog, addig ebből az áruházakban már kettőt-hármat is vehetünk. Ha megelégszünk a legegyszerűbb mécsessel, az áruházakban már 70 forintért is kaphatunk, a mécsesbetéteket pedig feleennyiért adják.

A vásárlói szokások is megváltoztak

Sok piaci árus panaszkodott arra is, hogy a fiatalok számára már kevésbé jelentős a mindenszentek, jellemzően csak idős, vagy középkorú vásárlóik vannak. Pálkovács István sírdíszkészítő szerint az idősebb generáció még megadja a módját ennek az ünnepnek, a fiatalok azonban sokszor megelégszenek azzal, ha egy apró mécsest gyújtanak, nem bajlódnak virággal, koszorúval, ez pedig érződik az árusok forgalmán is.

Az idősebbek jellemzően öt-tízezer forintot is költenek az ünnepre, ők általában virágot és mécsest is vesznek, és van, hogy koszorút is helyeznek a sírokra. A fiatalabbak ellenben főként gyertyát gyújtanak, és esetleg e mellé még egy szál virágot helyeznek szeretteik sírjára, de a cserepes virágok, koszorúk már kevésbé népszerűek a körükben. Holott a díszek között már egészen különleges, egyedi darabokat is lehet találni, ezeket azonban sokan azért nem merik választani, mert félnek, hogy ellopják a temetőből.