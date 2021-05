Íme 5 gazdikereső kutyus, akik pillanatok alatt elrabolják a szívedet

A Heol.hu-n ezentúl kéthetente bemutatunk öt-öt kutyust, akik az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány gondozásában várják álmaik gazdiját.

Az elmúlt esztendő szinte teljesen a koronavírusról szólt, ami érhető is, hiszen a járvány fenekestül felforgatta életünket. A mostani helyzetben az ember főképp csak saját magával van elfoglalva, hiszen bizonytalanok a munkahelyek, a jövőnk. Senkinek sem könnyű, de még ebben a nehéz helyzetben sem feledkezhetünk meg arról, hogy bizony továbbra is van egy szektor, amely maximálisan ránk van szorulva.

A koronavírus-járvány a menhelyek működését is befolyásolta, hiszen anyagilag a támogatókat is erősen érinti a vírus, emiatt sajnos előfordul, hogy a cégek nem tudják ugyanakkora összeggel támogatni a menhelyeket mint korábban. Mint azt Társy Diánától, az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány elnökétől megtudtuk: a menhely éves költsége a 20 millió forintot is meghaladja, ebből csak a szemétszállítás díja több mint 2 millió forint.

Az egri menhely jelenleg közel 250 állatnak nyújt biztonságos átmeneti vagy végleges otthont, az ő havi ellátásuk azonban fizikailag, érzelmileg és anyagilag is nagyon megterhelő a menhely üzemeltetői számára.

Társy Diána azt is elárulta: az elmúlt évek tapasztalata nyomán sajnos egyre több kutya és macska szorul segítségre. Azoknál a négylábúaknál, akik bekerülnek a menhelyre, azonnal megkezdik a kombinált oltásokból, kennel köhögés elleni oltásokból és veszettség elleni oltásokból álló oltási programot, mivel nagy hangsúlyt fektetnek a különböző betegségek megelőzésére. Az oltássorozat mellett a széles spektrumú belső- és a külső parazitamentesítésre, illetve nemtől függetlenül a 6 hónapos kort betöltött állatok ivartalanítása is fontos szerepet játszik.

A menhelyre számos kutya és cica kerül be balesetesen, őket azonnal megvizsgáltatják, kezeltetik, s ha műtéti úton lehet elérni azt, hogy ismét egészséges, boldog életet élhessenek, akkor megoperáltatják, majd rehabilitálják őket. Az állatorvosi költségek emiatt havonta elérik a több százezer forintot. A Heol úgy döntött, segítő kezet nyújtunk, s népszerűsítjük az örökbefogadást úgy, hogy kéthetente bemutatunk olvasóinknak öt tündéri négylábút, bízva abban, hogy minél hamarabb szerető otthonra találnak.

Odett

A gyönyörű, 3 év körüli fajtatiszta jellegű foxterrier az Egedről került az egri menhely gondozásába. A tündéri természetű kislány nagyon barátságos és hálás teremtés. Aktív család számára kiváló társ, aki még az átlagos túrákat is képes feldobni. Nagyon fontos tudnivaló, hogy Odett gyermekbarát, macskák, egyéb kisállatok mellé azonban nem javasolt a tartása.

Léna

A 6 év körüli kislány nagyon sok nehézségen ment keresztül, az emberekbe vetett hitét azonban semmi nem törhette meg. Léna az egyik legnyugodtabb természetű négylábú, akit valaha láttunk. Barátságos, igazi védelmező típus, a család a mindene, így kisgyermekek mellé is kiváló választás. Bull jellegéből kiindulva nagyon fázós, így benti kutyusként érezné magát a legjobban, aki egy kazánba meghúzódva is kitűnően érezné magát. Léna gluténérzékeny, ám már számos neki való táp is elérhető az üzletekben, így etetése nem okoz különösebb nehézséget a leendő gazdi számára. Mindenképpen egyedüli kutyus szeretne lenni.

Csele

Ez a vörös kis szépség – akinek róka külseje senkit ne tévesszen meg – sokáig élt az erdő szélén. Nagyon hálás természetű kislány, aki sokáig élt egyedül, így az újdonságokat kezdetben bizalmatlanul fogadja, de alig várja, hogy végre minden szeretetét kimutathassa egy türelmes gazdi irányába. Cselének nagyon sok törődésre van szüksége, amit csakis egy gazdi tudna neki biztosítani. Gyermekek és más kutya mellé is kiváló társ lehet, cica és kisebb állatok mellé azonban nem javasolt.

Pongó

A 3-4 év körüli szívtipró egy nagyon barátságos, vidám természetű juhászkutya és bernáthegyi keverék. Hetekig útszéli kutyus volt, nagyon nehezen tudták befogni, végül megadta magát. Pongó nagyon játékos, szeretetre éhes, s mint kiderült, kicsit szégyenlős a kamera előtt. Más, kislány kutyusokkal jól kijön, fiú ebekkel azonban nem. Nagyon családban, gyermekek mellé is kiváló társ.

Blue

Az 5 év körüli négylábú egy nagy baba, aki rengeteg szeretetet igényel. Rendkívüli személyisége van, nagyon türelmes, gyönyörű, világoskék szemei pedig mindenkit elvarázsolnak. Blue – aki két és fél éve van a menhelyen – már nagyon várja szerető gazdáját, hiszen ő is megérdemli, hogy egy igazi család részese legyen. Egyedüli kutyusként érezné magát a legjobban.

Örökbefogadás teljes felelősséggel

Társy Diánától megtudtuk, az örökbefogadás nagy felelősséggel jár, az állatokat kizárólag örökbefogadási szerződéssel lehet befogadni, ezt az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány kiemelten fontosnak tartja. Az örökbefogadási szerződés tartalmazza egyebek mellett, hogy az örökbefogadó a törvényben, illetve az helyi önkormányzati rendeletben meghatározott kereteken belül gondoskodik az állatról. Fontos: az örökbefogadó vállalja, hogy az állatról a legmegfelelőbben fog gondoskodni, annak a tőle telhető legmegfelelőbb körülményeket biztosítja, s élete végéig gondoskodni fog róla. Kényelemből vagy más okból kifolyólag semmilyen körülmények között sem hagyhatja magára, dobhatja ki azt az állatot.

Az örökbefogadó vállalja, hogy a végsőkig kitart a befogadott állat mellett, elaltatni csak akkor altatja el, ha az állat már nagyon nagy mértékben szenved és az állatorvosnak is ezt javasolja.

Az örökbefogadó kötelessége továbbá, hogy az örökbefogadott állat elvesztését, sérülését, halálát és annak okát valamint körülményeit az örökbeadónak azonnal jelenti. Az állatot befogadó garantálja, hogy őt sem kísérleti, sem más olyan céllal nem viszi el, illetve adja át más személynek, hogy az állatot bármely módon is bántalmazzák, kísérletet folytassanak rajta. Fontos továbbá, hogy az örökbefogadó az örökbeadó tudta kívül nem adja tovább az állatot.

Amennyiben a befogadott kutyus vagy cica nem kapja meg a megfelelő bánásmódot, elhanyagolják, rosszul bánnak vele, akkor automatikusan örökbeadója tulajdonát képzi az állat, akinek joga van őt visszavenni. S végül de nem utolsó sorban az örökbefogadónak tartania kell a kapcsolatot az örökbeadóval.

Az örökbefogadással kapcsolatos további részletek ITT tekinthetőek meg.