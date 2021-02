Íme a február 10 legfontosabb Covid-híre, amiről neked is tudnod kell

Már a járvány harmadik hulláma is zajlik hazánkban, az elkövetkezendő napokban várhatóan drámaian emelkedik majd a fertőzöttek száma. Mostani összeállításunkban összegyűjtöttük február tíz legfontosabb, egyben legolvasottabb koronavírussal kapcsolatos hírét szűkebb hazánkban.

Új Pfizer-BioNTech-vakcinaszállítmány érkezett az egri kórházba

Február 2-án számoltunk be arról, hogy újabb adag vakcinaszállítmány érkezett Egerbe, a Markhot Ferenc Kórházba. Az újonnan érkezett koronavírus elleni oltóanyagot Orosz Krisztina stratégiai igazgató vette át. Az oltóanyagot Majnár Miklós szakgyógyszerész a csomagolást követően hűtőládába helyezte.

Heves megyében is megkezdődött a legidősebbek koronavírus elleni oltása

Február 4-én írtuk meg, hogy szűkebb hazánkban is megkezdődött a legidősebbek koronavírus elleni oltása. Dr. Horváth Gábor egri háziorvoshoz is megérkeztek az első páciensek. A doktor elmondta, telefonon értesítik a polgárokat és egyeztetik az időpontokat. Megvizsgálták a rendelőbe érkezőket, akik egy kérdőívet is kitöltöttek.

Téves információ látott napvilágot az oltásról Heves megyében

Mint arról február 7-én írtunk, a helyi politikusok között is mind többen vannak, akik valamilyen célból nem hiteles információkkal traktálják az embereket. Nagy Attila, a nemrég leváltott ludasi alpolgármester január 30-i Facebook-bejegyzésében harcosan kiállt az oltás mellett, pontokba gyűjtve az általa fontosnak tartott tudnivalókat, mint például, hogy az emberi élet és az egészség mindennél előbbre való. Eközben azonban megfogalmazott egy meghökkentő állítást is, ami szerint „a vakcina csak a regisztrációra nyitva álló időpontig lesz ingyenes, azt követően fizetni kell érte, s valószínű, nem 300 forintot” – állította. Azt nem fejtette ki, utóbbit mi alapján írta, hiszen a „hír” nem igaz.

50 szállásadó kapott kártérítést Heves megyében a járvány miatt

Ugyancsak a hónap első felében egy terjedelmes anyagban dolgoztuk fel, hogy félszáz Heves megyei szállásadó kaphatott kártérítést a tavaly november 11. és december 10. közötti a foglalásai után. A Nemzeti Turisztikai Ügynökség több másik kiírással, egyedi döntéssel összevont pályázati eredménysorában az egyes szállások mellett nem szerepel a településük, de 49 Heves megyeit be tudtunk azonosítani, amelyek kaphattak a kompenzációból. Ők összesen 420 millió forinthoz juthattak hozzá, ami az elmaradt szállásdíjbevételük 80 százaléka.

Bezártak egy kocsmát Boldogon, ahol italoztak a vendégek

Megírtuk azt is, hogy megszegte a járványügyi szabályokat, ezért ideiglenesen bezártak egy Boldogon működő italboltot – derült ki az Operatív Törzs február 8-i tájékoztatójából. Kiss Róbert alezredes elmondta: a hétvégén két vendéglátóhely szegte meg a járványügyi előírásokat az országban. Mint elhangzott, az egyik szombathelyi pizzéria rendezvénytermében tizenheten tartózkodtak a rendőri intézkedés alatt. A Heves megyei Boldogon pedig, az üzlet tulajdonosának utasítására nyitott ki egy italbolt, ahol az alkalmazotton kívül még ketten tartózkodtak, akik szeszes italt fogyasztottak. Mindkét vendéglátóhely esetében hathónapos ideiglenes bezárásról született döntés.

Gyöngyösön úgy tűnik, nem azzal teszteltek, mint amivel ígérték

Hiesz György polgármester angol és osztrák teszteket ígért, 12 ezer 700 forintos áron, ám úgy tűnik nem azokkal a tesztekkel végezték a vizsgálatot – számoltunk be róla február 9-én. Egy a Hír Tv birtokába jutott rejtett kamerás felvétel szerint jóval olcsóbb, akár 2 ezer 375 forintért beszerezhető teszteket használtak. A mintavételt végző szakemberek a felvételen elmondták, hogy a teszt, amit használnak, egy amerikai Acro Biotech nevű influenza és Covid gyorsteszt.

Saját járműveivel szállítja a vakcinákat a Heves Megyei Kormányhivatal

A kormányhivatal saját gépjárművein szállította ki február 11-én a 74 év feletti regisztráltak oltásához felhasználható Pfizer-vakcinákat. Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott megkeresésére a Magyar Közút Heves Megyei Igazgatósága vállalta, hogy szükség esetén munkatársaik segítséget nyújtanak az oltóanyagok sikeres célba juttatásában – számolt be róla a Heves Megyei Kormányhivatal Facebook-oldalán.

A vírus miatt rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a poroszlói óvodában és iskolában

A február 22-én, hétfőn kiadott tájékoztatás szerint az óvoda középső csoportjának valamint az iskola minden osztálya vonatkozásában rendkívüli szünetet rendeltek el a hétre, vagyis február 26-ig – írta Facebook-posztjában Koncz Zsuzsa képviselő. A bejegyzésében közölt információk szerint a szakemberek a maszkok használatára, kézmosásra, távolságtartásra hívták fel a figyelmet.

Sorban álltak a gyöngyösi háziorvosnál, mindenki várta már a vakcinát

Egy nap alatt mintegy 40 főt oltott be február 25-én dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos a kínai vakcinával. – Akiket behívtak, mindenki elfogadta az oltást, és meg is jelent. Mint mondta, a vakcina megbízható, hiszen nagyon régi technológia, sok oltás hasonlóan készül, ráadásul, mivel a teljes, elölt vírust tartalmazza, így nagyobb valószínűséggel jól véd a mutációk ellen is.

Kötelező a maszk a gyöngyösi közterületeken

Február 27-től kötelező a maszkhasználat a település közterületein. A kötelezettség kiterjed a városhoz tartozó közigazgatási területek épített területeire, a hat éven aluli gyerekek kivételével a játszóterekre, a közterületeknek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló helyekre, különös tekintettel a piacokra – áll az önkormányzat közleményében.