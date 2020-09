Íme a szeptember 10 legfontosabb Covid-híre, amiről neked is tudnod kell

A járvány második hulláma zajlik Magyarországon, a koronavírus-fertőzöttek száma pedig napról napra nő. Van, ahol látogatási korlátozást, van, ahol rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el, s van intézmény, amely határozott ideig zárva tart. Összegyűjtöttük szeptember tíz legfontosabb, egyben legolvasottabb koronavírussal kapcsolatos hírét.

Sirok háziorvosa elmondja, mire érdemes odafigyelni a járvány alatt

Szeptember 10-én számoltunk be arról, hogy a tanév kezdete óta a szülők nehezen igazodnak el, mikor vihetik közösségbe a gyerekeket, s mikor nem. Tapasztalt háziorvos tanácsát kértük, mit tartsanak szem előtt a döntéskor.

Már több városban is megjelent a koronavírus Heves megyében

– Új koronavírus-fertőzötteket találtak Gyöngyösön is, úgy tűnik, itt a második hullám – jelentette be szeptember 3-án a gyöngyösi televízió Fórum című műsorában Hiesz György gyöngyösi polgármester. Füzesabony polgármestere közleményben tudatta, már helyieknél is kimutatták a vírus jelenlétét. Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere azt írta, figyelemmel kísérve a járványügyi statisztikákat kiemelt figyelmet fordítanak a város nevelési-oktatási, szociális és kulturális intézményeinek folyamatos fertőtlenítésére, a higiéniás protokoll betartatására.

Több intézményt is bezártak Gyöngyösön

Szeptember 10-én írtunk arról, hogy tekintettel az új koronavírus-járvány országos és helyi járványügyi adataira, és arra, hogy a járvány okozta megbetegedés elsősorban az idős és egyéb betegségben szenvedőket érinti leginkább, valamint, hogy a járvány a zártabb közösségekben, intézményekben gyorsabban terjed, a fenntartóval történt egyeztetés alapján a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (KHSZK) intézményeiben az alábbi szigorítások lépnek életbe: az idősek, a fogyatékosok, a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító intézményeket visszavonásig bezárják.

A mentőszolgálat elárulta, miért „fulladnak” egyesek a maszktól

Az Országos Mentőszolgálat szeptember 12-én a Facebookon szólt a vírustagadókhoz, megmagyarázva, hogy miért érzik kellemetlenül magukat maszkban.

Bükkszéken is felütötte a fejét a koronavírus-járvány

Bükkszék hivatalos Facebook-oldalán jelentették be szeptember 14-én, hogy a település egy lakosánál PCR teszt végzése során igazolták a koronavírus jelenlétét. Mint azt írták, az érintett személy és a vele egy háztartásban lévők házi karanténba kerültek. A faluban kontaktszemélyről nincs tudomás.

Koronavírusos az egri Pásztorvölgyi egyik diákja is

Heves megye számos oktatási intézményben megjelent a járvány – számoltunk be róla szeptember 18-án. Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium egyik tanulóját küldték haza az iskolából, mert pozitív lett a koronavírustesztje. A Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájának egyik tanulójánál igazolták a vírus jelenlétét. Időközben az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium egyik tanulójánál is igazolták a koronavírus-fertőzést.

Kerecsendi lakosnál mutatták ki a vírust

Sári László, Kerecsend polgármestere közleményében szeptember 4-én azt írta: településünkön egy fő esetében beigazolódott, hogy új típusú koronavírus megbetegedésben szenved. Az érintett személy, miután kiderült, hogy fertőzött személlyel érintkezett, már az elmúlt hetekben sem hagyhatta el a tartózkodási helyét. A járási tisztifőorvos, számára, a feloldásig járványügyi elkülönítést rendelt el. A polgármester arra kérte a lakosságot, hogy tartsák be a védőmaszk használatára és a biztonsági védőtávolságra vonatkozó szabályokat és ajánlásokat.

Egri Govinda: megjöttek a Covid-teszt eredmények

Szeptember 4-én számoltunk be arról, hogy megjöttek a PCR tesztek eredményei, miszerint a Govinda minden dolgozójának negatív lett a koronavírus tesztje. Ezt követően visszaállt minden a hagyományos rendbe.

10+1 fontos üzenet az NNK-tól minden tömbben, társasházban élőnek

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a társasházakban élőknek is fontos tanácsokat fogalmazott meg a járványvédelemmel kapcsolatban. Mint írták, bár a társasházak kezelése és az ezzel járó kötelezettségek ellátása a közös képviselő feladat- és hatáskörébe tartozik, mindenki tehet saját-, és lakótársa egészségének megőrzése érdekében.

Az összes szabály, maszkviseléstől kötelező hőmérőzésen át a büntetésekig

Szeptember 19-én megjelent az új kormányrendelet, amely az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett szigorítások részletesebb leírását tartalmazza, pontosan meghatározva az előírásokat és a szankciókat, amelyekre például azok is számíthatnak, akik nem hordják a maszkot ott, ahol kell, ahogy előírják, vagy ha felszólításra sem veszik azt fel például buszon, vonaton.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock