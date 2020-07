Íme a Szín5ös Heves megyei diákok!

A Heves Megyei Hírlap és a Heol.hu idén is meghirdette a népszerű Színötös pályázatot: bemutatjuk azokat az általános iskolás Heves megyei tanulókat, akik kitűnően teljesítették a tanévet, a bizonyítványukban csupa ötös (jeles, példás, kitűnő) sorakozik, és az eredményüket büszkén vállalva jelentkeztek a felhívásunkra.

Azt kértük olvasóinktól, hogy amennyiben gyermekük kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta a tanévet, küldje el a diák portréképét, hogy megmutathassuk őt portálunkon és a Heves Megyei Hírlapban is! A július 15-ei újságban, illetve ezen cikkünkben mutatjuk be a jelentkezők első felét. Ezúton is gratulálunk!