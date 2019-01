Íme Heves megye legszebb lányai – kövesd példájukat a siker felé vezető úton!

A hamarosan induló, 3 millió forintos összdíjazású Tündérszépek szépségversenyünk kapcsán összegyűjtöttük szűkebb hazánk szépségkirálynőit.

Elsőként Heves megye legszebb hölgyeit szeretnénk megtalálni olvasóink segítségével, ezért arra kérjük Önöket, hogy biztassák jelentkezésre tündérszép ismerőseiket. A Tündérszépek versenyére 16 és 29 év közötti, Heves megyében élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek jelentkezését várjuk január 27-ig. Az óra ketyeg, de addig is nézzük meg, kik azok a szépségek, akikre az elmúlt években büszkék lehettünk.

Szépségverseny milliókért

2018 júliusában rendeztek Magyarországon először szépségversenyt Plus Size-kategóriában, a koronát pedig nem más, mint az egri kötődésű Barócsi Viktória szerezte meg. Vonzó nem csak egyféleképpen lehet az ember – ezt bizonyította a Balatonlellén megrendezett Plus Size Queen Szépségverseny, amelyen 31 versenyző mérettette meg magát a zsűri előtt.

A verseny azért született, hogy megmutassa az embereknek, hogy ezerfélék lehetünk, mégis sokan egy típust, alkatot hajlandók szépnek látni. A 39 év felettiek kategóriájában a bátori származású Barócsi Viktória nyerte el a koronát, aki a Heolnak elárult: azért jelentkezett a versenyre, hogy bebizonyítsa az embereknek, a 40-es méret és 39 éves kor fölött is lehet szexi és vonzó egy nő.

Mint köztudott, a Miss World a világ egyik legnépszerűbb és legnézettebb szépségversenye, ami több mint 140 országban van jelen. 2018-ban is látványos döntőn választották meg Magyarország Szépét, aki a szakmai zsűri szerint méltó arra, hogy egy évig viselje a Miss World Hungary címet. Az Egerben tanuló Magicz Mirtill az utolsó pillanatban döntött úgy, harcba száll e címért. Az ifjú hölgy bekerült a legszebb tizenhat lány közé.

– Semmit nem veszíthetsz azzal, ha jelentkezel! – fogalmazott Mirtill arra a kérdésünkre: szerinte miért érdemes szépségversenyre jelentkezni. – Ez tényleg egy életre szóló élmény, amit senki nem vehet el tőled – folytatta. – Olyan emberekkel találkozhatsz, akik arra sarkallnak, hogy mindig egyre jobb legyél, küzdj az álmaidért és soha ne add fel!

A Nemzet Szépe 2018 döntősei között is büszkélkedhettünk helyi lánnyal, a legjobb 13-ba került be ugyanis az egri Kiss Marietta. A versenyre kizárólag olyan lányok jelentkezhettek, akik nem estek át semmilyen szépészeti vagy plasztikai műtéten.

2017-ben huszonnégy ország delegáltjai közül Király Lilit választották a legszebbnek egy nemzetközi megmérettetésen. A Miss Diamond of the World 2017 nevű szépségversenyt Georgiában – korábbi nevén Grúziában – rendezték, melyet egy kéthetes felkészítő tábor is megelőzött. A hatvani lánynak ez volt az első nemzetközi versenye, s nagyon örült, hogy ilyen eredményt ért el, melyet fantasztikus lehetőségnek is tartott.

Érdeklődésünkre elmondta, az indulók azon országokból kerültek ki, ahol az említett versenymárka megtalálható, s a helyben rendezett első fordulót is megnyerték. – Nekem nagy szerencsém volt, hiszen hazánkban nincsenek jelen. Isztambulban voltam egy fotózáson, amikor felfigyeltek rám., s szerették volna, ha indul magyar lány is – mesélte az előzményeket a modell.

Király Lili egyébként 2014-ben a Miss Balaton Szépségverseny győztese is lett.

2017-ben negyedik alkalommal választották meg Magyarország Szépét. A döntőben 16 lány versengett a koronáért, köztük a gyöngyösi Oldal Szintia is. A szépség érdeklődésünkre elárult: a versennyel azt akarta bizonyítani, hogy a szőke lányoknak is lehet esélyük a győzelemre.

Oldal Szintia neve egyébként ismerősen csenghet a megyében, ugyanis több szépségversenyen is indult már, általában eredménnyel. 2014-ben a Miss Alpok Adria versenyen első helyezett lett, és a közönségdíjat is megkapta, majd a Miss Tini Hungary-n második helyezést ért el, és ezzel kijutott Máltára is.

Az egri kötődésű Oczella Eszter ragyogó sikert ért el 2016-ban az Magyarország Szépe versenyen. Eszter a Miss World Hungary felkészítőtáborban elnyerte a Miss Bikini címet majd a szakmai zsűri döntése alapján a koronázáskor első udvarhölgynek azaz Miss Earth Hungary 2016-os szépségkirálynőnek választották meg.

Eszter egy korábbi interjúnkban elárulta: örül a második helyezésnek, s úgy fogalmazott: „Célszerű hitelesnek maradni, s csak olyan dolgokról beszélni, amiket meg is teszünk.”

Az Egerben élő Katona Ráhel Csenge még 2015-ben vett részt a Magyarország Szépe verseny döntős táborában, ahol kiemelkedően szerepelt. A legszebb 10 lány közé jutott be.