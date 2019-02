Íme, ilyen volt egy igazán trendi esküvő 2018-ban

A Heol.hu és a Heves Megyei Hírlap közös játékára 2018-ban, Heves megyében házasságot kötött párok jelentkezését vártuk. Tavaly is nagy sikere volt a versenynek, hiszen a beérkezett esküvői fotókra a voksolás zárásáig több mint tízezer szavazat érkezett és 32057 látogató nézte meg a játék hivatalos oldalát. Ennek apropóján megnéztük, melyek voltak a tavalyi év esküvői trendjei.

Koncsol Csilla egri esküvői fotóstól megtudtuk, 2018 még mindig a vintage éve volt, ami talán – ahogy fogalmazott – most tetőzött.

Mi is az a bizonyos vintage?

Az 1920 és 1975 közötti öltözködési stílusok mindegyikét vintage-nek nevezzük. Ez azonban nem összekeverendő a retró stílussal, amely körülbelül az 1975-1990-es évek öltözékeit jelenti. A vintage időszak ennél régebbi, sokkal nemesebb, ritkább, épp ezért értékesebb ruhadarabok gyűjtőneve. Főbb színei a púder- és cukorkaszínek, valamint a fekete és a fehér. Kedvelt anyagai a csipke, selyem, bársony, damaszt, szatén és a tüll. A második világháború után megjelennek a műanyagok, vagyis a szintetikus szálak, először a nejlon harisnya kerül be a divatba, majd az 1960-as évektől megkezdődik a műanyagok használata az öltözéktervezésben is. Az textilek mintái eltérőek lehetnek, mivel az évek során rengeteg művészeti irányzat váltotta egymást.