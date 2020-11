Immunerősítés: a siroki háziorvos elmondja, milyen vitaminokat érdemes szedni

Napról napra riasztóbb hírek látnak napvilágot a járvány terjedéséről és az áldozatok számának növekedéséről. Ezúttal annak néztünk utána, miként erősíthetnénk a hétköznapokban az immunrendszerünket.

A járvány fokozódásával egyre nagyobb a felelősségünk magunk és szűkebb környezetünk iránt. Az ajánlott járványügyi védekezés betartása mellett fontos, hogy a szervezetünk ellenállóképességét is megőrizzük, s erősítsük immunrendszerünket. Ehhez kértünk tanácsokat portálunk állandó tanácsadójától, dr. Kristofori Györgytől, Sirok háziorvosától.

A doktor mindenek előtt azt hangsúlyozza, hogy az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a pihentető alvás a a legfontosabb tényezők és alapesetben már ezek is jól védik a szervezetet. Emellett a napi minimum harminc perces séta, kocogás szabad levegőn nagyon fontos, épp úgy, mint a lakás rendszeres szellőztetése. A párás, ködös idő beköszöntével, azonban mindenképp indokolt a vitaminokhoz nyúlnunk.

Ezek közül is először a C-vitamint és a D-vitamint vegyük le a patika polcairól. Mindkettőből a testsúlyunknak megfelelő mennyiséget fogyasszunk. Egy átlagos testsúlyú felnőtt szervezetnek napi 1-2000 milligramm C-vitaminra, s legalább 2-4000 egységnyi D vitaminra van szüksége. Ez utóbbit jó pár éve minden orvos ajánlja napi fogyasztásra, évszaktól függetlenül, különösen ősztől tavaszig. A koronavírus miatt a D-vitamin hatása fókuszba került, és a korábban csak angol nyelven elérhető szakcikkek mellett kiváló magyar összefoglalók is születtek a témában.

Zsírban oldódó vitamin lévén figyeljünk arra, hogy lehetőleg étkezés után vegyük be.

Ha már a gyógyszertárban járunk, érdemes ilyentájt valamilyen Ehineceaból (bíborkasvirág) készítményből is választanunk. Cseppek, tabletta, cukorka formában is hozzáférhető. Hatásosan erősíti az immunrendszert. Enyhe, középsúlyos megfázás, légúti és húgyúti fertőzés kiegészítő és megelőző kezelésére is alkalmas.

Most kell igazán előnyben részesíteni elődeink természetes gyógymódjait, a fokhagymát, a mézet és a gyömbért. Mindhárom erős vírusölő hatással rendelkezik. A fokhagymát elég egy szelet pirítósra kenni, a gyömbért reszeljük le, keverjük el mézzel, és naponta együnk meg belőle egy-két kis kanálnyit!

Kérdés az is, hogy mi a helyzet a multivitaminokkal? Ezek többféle hatóanyagot tartalmazó komplex étrend-kiegészítők. Nevükkel ellentétben nemcsak vitaminok, de ásványi anyagok és más összetevők – hasznos vegyületek, növényi kivonatok – is előfordulhatnak bennük. A legalapvetőbb dolog, amit elvárnánk ezektől a termékektől, hogy a bennük lévő hatóanyagokat maximálisan hasznosítani tudja a szervezetünk. A patikák polcai telis-tele vannak ilyen termékekkel, azonban sok esetben a feltüntetett összetevők nem szívódnak fel megfelelően. Egy ilyen szer főbb tulajdonsága pedig, hogy mennyi a tiszta hatóanyag-tartalom, s az hogyan hasznosul. Mivel elég drága készítményekről van szó, és a laikus nehezen tudja megállapítani a hatékonyságukat. Érdemes minden esetben a gyógyszerésztől tanácsot kérni, hogy életkorunknak, testsúlyunknak, életmódunknak megfelelően melyik termék bizonyul a legjobb választásnak.