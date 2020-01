Indul a Zöld város program, kerékpárút is lesz Füzesabonyban

A település három kiemelt pályázatának megvalósítása az elmúlt esztendőben nem indulhatott el. Nagy Csaba, Füzesabony polgármestere szerint biztatóak a fejlemények, s a 2022-es végső határidőig a Zöld város, a Füzesabony–Szihalom közötti kerékpárút és az ipari park projektjét befejezik.

– Hogyan állnak a nagy pályázataik megvalósításával?

– Ami az ipari parkot illeti, nagyon reménykedtem a 2019-es kezdésben, s bár ez nem sikerült, most már közel van a megvalósítás időszaka. A késedelem különösen a Kerecsendi úti terület miatt volt szemet szúró, mert ez a borzasztóan leromlott állapotú út része az ipari parkos pályázatunknak. Kiírtuk a közbeszerzési eljárást erre, s örömmel mondhatom, hogy ez lezárult múlt év december 31-én. Megkaptuk az ellenőrző hatóságtól a zárótanúsítványt, majd a FÜV Kft. a nyertes pályázóval megkötötte a kivitelezési szerződést a Kerecsendi út rekonstrukciójára, az ipari park közművesítésére, valamint az inkubátorház megépítésére. Ez utóbbi feltételes, mert az ajánlattételi összeg magasabb, mint a rendelkezésre álló, ezért a kormánynak benyújtjuk támogatási igényünket a pluszforrásra.

– Mit lehet tudni a Zöld város programról?

– A Zöld város projektnek is megérkezett a záró­tanúsítványa. Szerződést feltételekkel tudunk kötni, mert a beérkezett ajánlatok 50–60 százalékkal magasabb összeget tartalmaznak, mint ami rendelkezésre áll. A kormány elé kell vinnünk az újabb támogatási kérelmet, de ezt akkor tehetjük, ha megkötöttük a vállalkozóval a feltételes szerződést. Ez pedig akkor lép életbe, ha megkaptuk a pluszforrást. A programnak 2022 a kivitelezési határideje, és mi ezt a projektet meg akarjuk, s meg is fogjuk valósítani.

– Bizakodhatnak a füzesabonyiak a pályázaton nyertes bicikliút megépítésében is?

– Megkaptuk a módosított építési engedélyt, amely jogerőssé vált, s átadtuk az ügyiratokat a közbeszerzés elindítására. Volt korábban egy jóváhagyott nyomvonal, amely mentén sok fát ki kellett volna vágni, amit mi semmiképp sem szerettünk volna, illetve mintegy egy kilométer hosszon szalagkorlát kiépítését is előírták. Ez nagy mértékben megemelte volna a kivitelezési költséget, ezért kellett az új nyomvonalat kijelölni. Bízunk benne, hogy ez a beruházásunk is hamarosan megvalósul.

– E késedelmekkel együtt is sikeres volt a tavalyi esztendejük.

– Igen, ez valóban így van, sikeres évet zártunk, hiszen sok beruházást befejeztünk. Ilyen volt például az Életpálya Ösztönzés Füzesabonyban című pályázatunk, amelyre 200 millió forintot nyertünk. Tizenöt önkormányzati bérlakást alakítottunk ki, ezt átadtuk 35 év alatti fiataloknak, illetve ennek a pályázatnak a keretében hatvan hiányszakmában dolgozó fiatalnak tudunk egy éven keresztül 52 ezer forint támogatást nyújtani. Felújítottuk a Pöttömke Bölcsődét, amelyre 29 millió forintot nyertünk, 9 millió önerőt tettünk hozzá. Elvégeztük a tetőcserét, a szigetelést, a villamos hálózat felújítását. Tavasszal pedig 35 kamerát helyezünk ki a városban a polgárőrséggel közösen.

– Korábban írtunk már arról, hogy jelentősen nőtt a városka adóerő-képessége. Ön azt nyilatkozta, hogy ez okoz némi nehézséget is. Miről van szó pontosan?

– Az iparűzésiadó-bevételeink rekordot döntöttek tavaly is, a vállalkozások jól teljesítenek és jól működnek a településen, de ez azzal jár, hogy az adóerő-képességünk, ami 2014-ben 32 ezer forint volt fejenként, most már eléri a 40 ezret. Ennek eredményeképpen a normatíva csökken. Több mint 80 millió forintot vont vissza az állam olyan kötelező feladatok ellátásától, mint például a közutak karbantartása és felújítása, közvilágítás. A közútra 26 millió forintot költöttünk, a közvilágításra közel 11 milliót. Mindezek ellenére gazdálkodásunk stabil.

– Milyen további pályázati lehetőségekre számítanak, s mik a prioritások?

– A kiírás előtt álló Modern kisvárosok programot ugyan még nem látjuk, de vélhetően lehet benne orvosi rendelőre és szolgálati lakásokra, műszerekre, különböző intézmények felújítására pályázni. Egy új, három csoportszobás bölcsőde megépítésére beadtunk egy pályázatot, ehhez a telkeket már megvásároltuk. Utóbbit még nem bírálták el, de bízunk a pozitív döntésben.