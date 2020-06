Ingyen használhatják a ludasiak a Mátrai Erőmű egyik bányavíztelenítő kútját

Ingyen használhatják a ludasiak a Mátrai Erőmű Zrt. egyik bányavíztelenítő kútját. A település önkormányzata és a vállalat együttműködési megállapodást kötött arról, hogy az erőmű segíti a község élővilágának és természetes környezetének fenntartását, az önkormányzat pedig támogatja az erőmű hosszú távú működtetésével kapcsolatos üzletpolitikáját. A cég saját költségén több mint hatszáz méter hosszú vízvezetéket épített ki, amelyen évente 70–80 ezer köbméter vizet juttat a településre.

Bárdos Béla, a Mátrai Erőmű Zrt. titkársági és PR-osztály vezetője a kedd délutáni sajtótájékoztatón elmondta, a társaság nyit a környező települések felé, ennek eredménye a mostani akció is, hiszen megkeresés érkezett hozzájuk az önkormányzattól.

Vargáné Csengeri Mónika, Ludas polgármestere megköszönte a cég segítségét. Elmondta, a településnek nagy hagyományai vannak a mezőgazdaságban, az önkormányzat is ilyen közmunkaprogramokat tart fenn, szántóföldi növénytermesztésben és állattartásban is érdekeltek. Ezenkívül a Növényi Diverzitás Központ révén van egy Kárpát-medencei, őshonos almafajtákból álló kertjük, amelyben batul, fekete tányéralma, húsvéti rozmaring, pónyik, sikulai fajtákat termesztenek. Ez az almáskert egyébként pont a kifolyóval szemközt található. Elmondta, az aszályos időszak miatt kereste meg a társaságot, ahol kérése nyitott fülekre talált. A vizet nemcsak az önkormányzat, hanem bárki vételezheti és öntözheti vele kertjét.

Bóna Róbert, a visontai bánya igazgatója kifejtette, megkeresték, hogy honnan lehetséges vizet biztosítani és a Cseh-árokra esett a választásuk. A déli bánya művelését év végén befejezik, de a visszatöltés és a rekultiváció idején még biztosan működni fog az a 160 méter mély kút, amelyből a rétegvizet szivattyúzzák el. Ez a településtől hatszáz méterre található, innen vezették át a főút alatt PVC-csövön a vizet. A munkával egy hét alatt végeztek. Jelenleg percenként 140 liter víz folyik át a csövön, amelyet bárki hasznosíthat, ugyanakkor fölhívta a figyelmet arra, hogy ez nem ivóvíz. A fölösleges víz visszajut a Cseh-árokba. A déli bánya teljes rekultivációját – amely több évet vesz majd igénybe a meddő visszatöltésével, a rézsűk kialakításával, a tájba illesztéssel, s függ attól is, hogy meddig művelhetik a keleti bányát – követően az önkormányzat eldöntheti majd, szüksége van-e még a kútra, ha igen, akkor majd átvehetik az üzemeltetését, esetleg tulajdonjogát is.

A kitermelt rétegvíz felét hasznosítják

Bóna Róbert, a visontai bánya igazgatója elmondta, a külszíni fejtéseket lehatároló kutak rendre 150–160 méter mélyek és 250 található belőlük a déli és keleti bányák környékén. Évente 15–16 millió köbméter vizet hoznak felszínre, ennek felét hasznosítják. Öt-hatmillió köbmétert az erőmű technológiája használ el. Halastavat táplálnak Detken, locsolnak vele, korábban vízműrendszerekre is rákötöttek ivóvizet adó kutakat, például Karácsondon, de ott jelenleg nem veszik igénybe. A többi vizet a természetbe juttatják ki a patakokon keresztül. A déli bánya felhagyása után ott is tó lesz, egy esetleges szivattyús tározó létesítésével pedig a kutak a Markazi-tavon keresztül az új tavat is táplálnák.