Ingyen utazhatnak az alsósok július végéig a vonatokon

A diákokkal vonatozó szülő és a kísérő is kedvezményben részesülhet ebben a hónapban.

A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint július 31-ig az alsó tagozatos diákok díjmentesen utazhatnak a MÁV és a GYSEV belföldi vonatain, ha rendelkeznek Kajla Útlevéllel, illetve diákigazolvánnyal. A kis füzetet minden alsós diák megkapta a tanév végén, a bizonyítvány kiosztásakor. A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. járatain a gyermekkel együtt utazó egy vagy két kísérő harminchárom százalékos kedvezményben részesül, amennyiben más kedvezménnyel nem rendelkezik.

A feláras vonatokra a gyorsvonati pótjegyet, az intercity-­pót- és -helyjegyet, a helyjegyet, vagy az intercity­pótjegyet a Kajla kampány keretében díjmentesen utazó gyermek részére is meg kell vásárolni.

Az ingyenes utazáshoz az alsó tagozatos gyermek díjmentes Kajla jegyét előre meg kell váltani a vasúti személypénztárakban, a Vonatinfó applikációból, a MÁV-START Zrt. jegykiadó automatáiból, vagy internetes jegyértékesítési rendszerén keresztül. A jegyet egy útra és oda-vissza útra is meg lehet vásárolni, az általános utazási szabályok szerint.

A Kajla Útlevéllel a nyári szünetben a kisdiákok akár az egész országot körbeutazhatják. A zsebben is jól elférő kis füzetet a Magyar Turisztikai Szövetség a Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal közreműködésével juttatta el az iskolákhoz azzal a céllal, hogy a gyermekek idegenvezetője legyen, és a kicsik minél több csodát megismerhessenek Magyarország nevezetességei közül.

A Magyar Posta is csatlakozott felajánlásaival a kezdeményezéshez, amelynek keretében a gyermekek díjmentesen küldhetnek képeslapot az útlevél és a diákigazolvány felmutatásával. Kajla egyébként egy kis vizslakölyök, amely minden gyermek idegenvezetőjeként segít a kicsiknek a kirándulások során. Egy díjmentesen hozzáférhető mobil applikáció is segíti a kis felfedezőket a nyári szünetben, valamint az útlevélben néhány ismertető és játékos feladat is megtalálható az ország nevezetes helyeiről. Mindemellett még külön pecsétgyűjtő oldal is színesíti a kiadványt, amit a kajla.hu oldalon olvasható ­információk szerint érvényesíthetnek majd a diákok.