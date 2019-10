Ingyenwifi több Heves megyei településnek

Tizenötezer euró értékű utalványra pályázhattak.

Újabb 1780 európai, köztük 142 magyarországi település létesíthet ingyenes wifi, azaz vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat a WiFi4EU (Free Wi-Fi for Europeans – Ingyenes wifit az európaiaknak) elnevezésű európai uniós finanszírozású program keretében – jelentette be a napokban az Európai Bizottság. A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy szerte Európában ingyenes wifi­hozzáférést biztosítson a polgárok számára nyilvános helyeken, többek között parkokban, tereken, középületekben, könyvtárakban, egészségügyi központokban és múzeumokban.

A települések 15 ezer euró értékű utalványra pályázhatnak, ez mintegy ötmillió forintot jelent, amelyből olyan helyeken hozhatnak létre wifipontokat, ahol még nem áll rendelkezésre ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat. Heves megyében több település is nyert.

Abasáron például a falu három helyszínén is kiépítik az ingyenes internetelérést. Az önkormányzat közleményéből kiderült, hogy a Fő téren, a Saári Közösségi Háznál és a borrendelőnél is el lehet majd érni a hálózatot, emellett a szolgáltatást biztosító eszközök egyben okos­kameraként is működnek majd. Ezek a rendőrséghez lesznek bekötve, ezzel is erősítve a közbiztonságot. Visontán okospadot szeretnének létesíteni, amelyből még kevés üzemel megyénkben. Minden wifipontnak legalább három éven át kell üzemelnie, ingyenesen és reklámmentesen.