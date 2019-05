Ínségben a Hortobágyon: a kitelepítés megalázó és kemény éveit idézte fel Sarolta néni

Olvasónk Úri József ­Czakó Zsigmondné, lánykori nevén Váczi Saroltával beszélgetett. A Sárika nénivel készült interjút portálunknak is megküldte. A múltidéző beszélgetés mindannyiunk számára tanulságos lehet.

Sárika néni nagyon nehezen állt rá a beszélgetésre, a kitelepítés időszakára egyáltalán nem akart emlékezni. Ahogy mondta, még az unokák sem akarják elhinni, hogy a Hortobágyra kitelepített, nincstelenné tett emberek rabszolgaként, reménytelen sorsközösségben dolgoztak 1953 őszéig. Évtizedekig nem szólhattak erről. Így fenyegették őket a szabaduláskor: „Veletek zsírozzuk meg a földet, ha beszélni mertek !”

Váczi Sarolta 1934-ben született. Gyerekkorára szívesen gondol vissza, de a békés időszak hamar véget ért. A második világháborúra így emlékezik az idős asszony, akit ma már Sári néninek szólítanak. – 1944 őszén, amikor a faluba bejöttek az oroszok, tízéves voltam. Mindenszentek előtt érkeztek, nagy lövöldözések közepette. Szüleim kiabáltak, menjünk le a pincébe. Hetekig ott maradtunk, és imádkoztunk. A szomszédok is a mi pincénkben húzták meg magukat. Csak az idősek jártak fel ennivalóért. Ők hozták a hírt, merre jár a front. Akkor merészkedtünk fel, amikor csendesedett a bombázások, lövések zaja.

Szomorú látvány fogadott bennünket. Leszakadt vezetékek, elpusztult lovak és más állatok. Sajnos lelőtt emberek holttestét is láttuk. Nagyon nehezen vészeltük át a telet. Tavasszal kezdtük volna a mezőgazdasági munkákat, de se ló, se vetőmag nem volt. Alig eszméltünk fel a gondokból, már jött is a padlássöprés és kuláklistázás időszaka.

1950-ben megkezdődtek a kitelepítések. Nagyon fájdalmas erről a korszakról beszélni, sebeket tép fel. A faluból negyvenkilenc embert telepítettek ki. A legfiatalabb egyéves volt, de akadt olyan gyermek is, aki ott jött világra. 1952-ben egy júniusi napon kint dolgoztunk a határban. Este nyolc óra körül a mi kapunkban is megállt egy ponyvás autó. Kiszállt belőle négy ávós, csőre töltött fegyverrel jöttek befelé. A szobában sorba állítottak bennünket, és azt mondták, hogy fegyvert rejtegetünk. Nem tudtunk előadni semmit, de azt mondták, akkor csomagoljunk össze, mert egy fél órán belül el kell hagyni a házunkat és a falut. Pár perc múlva már a ponyvás autóban találtuk magunkat, két szuronyos katona őrzött bennünket. Hozzánk se szóltak, nem tudtuk, hogy hová visznek minket.

Éjfél felé kiraktak bennünket több száz sorstársunk közé. Leültünk a kis motyónkra, és vártuk a reggelt. Reggel láttuk meg, hogy a Hortobágyon vagyunk. Másnap be is osztottak bennünket munkára, kapálni jártunk a nővéremmel és édesanyámmal. A két öcsém a táborban maradt.

Munkavezetőink közt is voltak rendesek, de olyanok is, akik folyton kiabáltak, gonoszkodtak velünk, s aláztak, amikor csak tudtak. Pár hét után a szállásunktól hat kilométerre lévő kacsatelepre kerültünk. Mindennap mennünk kellett gyalog, sárban, esőben is. Kemény munkát végeztünk, szecskáztunk, kevertük az ennivalót, s a hátunkon hordtuk ki az etetőbe. Télen áthelyeztek a Balogh-tanyára, ez volt legmesszebb a szállásunktól. Később áttelepítettek a Borsós-tanyára, ott típuslakások voltak, melléképületekkel. Lavórban mosakodtunk, közös tűzhelyen főztünk, azon melegítettünk vizet. Egyetlen váltás ruhánk volt, ünnepet csak lélekben tartottunk, mert folyton dolgoznunk kellett.

1953. január 6-a is örökre bevésődött az emlékezetembe. Hideg volt, esett az eső. Akkor hozták a kunmadarasiakat, és tették le őket a térdig érő sárba. Volt köztük beteg, gyermek, öreg. Nagyon siralmas látvány volt. Sztálin halála és Nagy Imre beszéde 1953 júliusában meghozta a fordulatot. Bennünket szeptember végén engedtek el, édesapám akkor kapta meg a szabadulólevelet. Összecsomagoltunk, sorstársainktól elbúcsúztunk, felszálltunk a Füzesabony felé induló vonatra. Úgy éreztük, mi vagyunk a legboldogabbak. Ám amikor hazaértünk a falunkba, Besenyőtelekre, rádöbbentünk, hogy a nagy semmibe jöttünk. A házunkba nem térhettünk vissza. Nagyszüleink fogadtak be bennünket, 1956-ig velük laktunk.

Mi történt ezután? Munka után kellett nézni, hogy meg tudjunk élni. Budapestre a nagynéném vitt fel, a MÁV-ruhaneműraktárban dolgoztam. Másfél év után a főnökség kapott a besenyőteleki tanácselnöktől egy levelet arról, hogy megbízhatatlan vagyok.

1955. április 30-án mentem férjhez, utána végig otthon dolgoztam. Volt egy kis bérelt földünk, azon kertészkedtünk. Két gyermekem van, egy fiú, egy lány. Sokat dolgoztunk, de mindig békességben éltünk. A földet aztán szétosztottuk a gyerekeinknek, most ők gazdálkodnak rajta. Három unokám van, remélem az ő életük nem lesz olyan göröngyös, mint a miénk volt. Sokat imádkozom ezért.