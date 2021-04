Intenzív fejlődési pályára állt Átány: újra lesz polgárőrség és bölcsőde is

Mindig van valami újdonság Átányban, hiszen a fejlesztések folyamatosak. A községvezető igyekszik a lehető legtöbbet megragadni a pályázati lehetőségekből. Jámbor Dénes célja, hogy még élhetőbbé váljon a falu.

Alpolgármesterként korábban is volt rálátása a település dolgaira Jámbor Dénesnek. Később ügyvivő polgármesterként, majd a 2019-es választás után polgármesterként egyengetheti a helység életét.

– A korábbi polgármester úr halála után már főállásban kellett foglalkoznom a falu dolgaival. Az volt a cél, hogy a megkezdett munka gördülékenyen folyatódjon, függetlenül attól, hogy 2019-ben engem választanak-e meg, vagy nem – mondta Jámbor Dénes.

Már két éve is több területen pályáztak, mert nem szerette volna, ha hasznos lehetőségekből maradna ki Átány. A lakók bizalmat szavaztak neki, így a munka számára is folyamatos maradt. Tősgyökeres átányiként fő célkitűzése, hogy minél szebb és élhetőbb legyen a község, amely az elmúlt időszakban valóban nagyon sok megvalósult fejlesztést tudhat magáénak.

– Nagyon régóta nem volt a településen járdaépítés vagy -felújítás. Most már a Magyar Falu Program, de a közmunkaprogram is lehetőséget adott arra, hogy több kilométer járdát felújítsunk – ismertette az eredményeket Jámbor Dénes. Mint közölte, a főbb közlekedési utakon már majdnem teljesen megújultak a járdák, haladnak tovább a többi utcában is.

Megoldották a felszíni vízelvezetést, s a közkonyhában is korszerűbb körülményeket teremtettek. Büszke rá, hogy, tanoda, mosoda, szociális bérlakások épülhettek meg. A közterületek karbantartását szolgáló eszközök gépparkja is gyarapodott, ennek köszönhetően könnyebbé és hatékonyabbá is vált a munka.

– Sok területen sajnos megtalálható volt az illegálisan lerakott szemét is. A hulladékokat összeszedtük, elszállíttattuk – sorolta tovább.

Régóta várt beruházás is elkezdődött, a polgármesteri hivatal felújítása. A település vezetője kifejtette, a tetőhéjazat és az ereszcsatorna tatarozásra szorult, de az elnyert pályázatból megoldódott a nyílászárók cseréje, az akadálymentesítés, s az épület energiahatékonyságát is növelik.

– Egyre több a kisgyermek a községben, az óvodában – ahol az udvar új játékokkal gyarapodott –, ám egyre kevesebb lett a hely, erre is megoldást kellett találni – tudatta a polgármester. Az intézmény melletti volt szolgálati lakást átalakítják egycsoportos kis óvodává, a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel. Hamarosan be is fejeződik a kivitelezés. Sikeresen pályáztak minibölcsőde kialakítására is, készülnek a tervek, hogyan kapjon új funkciót a volt rendőri szolgálati lakás.

Egy használaton kívüli műhely is újjáéledt, a közmunkaprogram bázisa lett.

– Közép-, illetve hosszú távon az az elképzelés, hogy itt üzemet létesítsünk, a munkahelyek számát növeljük – fűzte hozzá Jámbor Dénes.

Célja még, hogy a helységet keresztülszelő út is megújuljon. Jelzik ezt a szándékukat a közútkezelőnek. Tervük az is, hogy a lakatlan ingatlanok sorsában is előrelépjenek. A közbiztonság javítása érdekében korszerűsítenék, kibővítenék a térfigyelőkamera-rendszerüket. Szeretnék a polgárőrséget is újraszervezni.