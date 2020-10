Intermodális csomópont Egerben: a terveztetésre van forrás

Intermodális csomópont (IMCS) – bizonyára mindenkinek van erről van valamiféle víziója. Eger gyönyörűsége, varázsa tervezési kötöttségeiben is rejlik – fogalmazott Kacsó János egri főépítész az IMCS első ütemének tervezetének bemutatórendezvényén hétfőn este az egri városházán.

Elhangzott: a vasút és a közlekedés fejlődése, az utak zsúfoltsága és terheltsége a tervezés menetét is nehezítette. Jelen állás szerint két csomópontról beszélhetünk, ez a busz- és a vasúti pályaudvar, s Kacsó János elmondta, az IMCS részeként megvalósulna a távolsági és helyi busz-, valamint a vasúti közlekedés összekapcsolása. A cél az volt, hogy a központi nagy buszpályaudvart teljesen áthelyezzék.

– Ezt a gondolatsort a város és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) mára már elvetette. Jelen fejlesztés keretében a buszpályaudvar csak részlegesen kerül át a Vasút utcába, a Barkóczy utcai megálló is megmarad megosztott kapacitással, csökkentett forgalommal, terheléssel. A tervezet szerint lesz egy külső buszpályaudvar a jelenlegi vasútállomás mellett – mondta.

A módosítás részeként több P+R parkolót, illetve kerékpártárolókat is építenének, és a központi elemet, a Vasút utcát is teljesen megújítanák.

– Létrejönne a MÁV tulajdonában lévő telken egy új parkoló és kiszolgálóút Hadnagy utcai kicsatlakozással észak felé. Délre a Sas út irányába buszokat parkoltató állások valósulnának meg – taglalta.

E külső helyszínen megközelítően öt le-, tíz felszálló és 11 parkoltató állást hoznának létre belső buszforgalmi sávokkal, fedett szabadtéri várókkal, illetve utasforgalmi tájékoztatókkal.

A zöldfelületekre vonatkozóan is akadnak javaslatok. Az intermodális csomóponton belül nem jelölnek új közkertet. Mint kiderült, forgalomtechnikai szempontok határozzák meg a régi és az új közterületek és a csomópont zöldítését, a fasor helyét, ami elsődlegesen csak a Vasút utca északi oldalán kivágott fák, bokrok pótlására szorítkozik.

A csomópont ­kiépítésével kapcsolatban elhangzott, egye­lőre még csak a terveztetésre van forrás, a megvalósításhoz kormányzati döntés szükséges, s ha ez megvan, két év alatt elkészülhetne a beruházás.

Lakossági kérdések is érkeztek

Ahogy a tájékoztatón elhangzott, a legnagyobb változás a Vasút utcát érinti, hiszen onnan indulnának, s oda érkeznének a járatok, ezzel megnövekedő forgalmat generálva. Helyiek ezzel kapcsolatban azt kérdezték, illetve sérelmezték, mennyi zajterheléssel kell számolni, illetve megszűnnek-e a parkolók, valamint a kapubeállók. Utóbbira válaszolva a főépítész elmondta, abban semmi változás nem lesz, ezt rendezi a helyi építési szabályzat. Az előbbiben megjegyezte, hatástanulmányok készültek, illetve zöldfelületek létesítésével is próbálják a zajt csökkenteni. Kiemelte azt is, hogy a buszvárókat, peronokat háttérfallal látják el ugyanezen okok miatt.