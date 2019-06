Ínycsiklandozó falatok és sztárvendégek is várták a látogatókat a poroszlói kakasfesztiválon

Kitettek magukért a tizenhatodik megyei kakasszépségverseny és bográcsfesztivál szervezői szombaton. Olyan rendezvényt hoztak össze, amelyre a Kowalsky meg a Vega élő koncertje tette fel a koronát. Az esemény különlegességét az adta, hogy a főzőversenynek is volt sztárvendége: Stiller Tamás és Kautzky Armand is fakanalat forgatott.

A déli órákban érkeztünk a kakasfesztiválra, amikor még javában főzték a zsűrinek, de legfőképpen a közönségnek szánt ételeket a csapatok. Közöttük a legismertebb idegenlégiós páros, a sztárséf Stiller Tamás és a színművész Kautzky Armand. Utóbbi a Heol kérdésére azt mondta, többszörösen is boldog, hogy itt lehetett. Egyrészt, mert nem járt még korábban az ökocentrumban, ráadásul eleddig páratlan élmény volt számára, hogy a létesítmény milyen fantasztikus.

– Csodálatos dolognak tartom, hogy milyen nagy számban jelentkeztek a versenyre, hiszen a főzés maga egy közösségteremtő program. Az első pillanattól azt tapasztalom, ahová megyek, hogy mindenütt barátkoznak az emberek, beszélgetnek. Én is nagyon jól érzem magam. Ez egy nagyszerű kezdeményezés. Kakast kell főzni mindenképpen, mi egy füstös, karamellizált pörköltet készítünk, egészen különleges módon. A kakas mindenféle tartozékából készül egy alaplé, és ebben főzzük meg aztán a pörköltet – mondta a színművész.

Miközben Kautzky Armanddal beszélgettünk, éppen folyt a korábban bemutatott szárnyasok szépségversenyének eredményhirdetése. Mint a korábbi években már megfigyelhettük, hagyománnyá vált, hogy a versenybe benevezők a család valamelyik fiatal fiú tagját, tíz év körüli srácokat nevezték meg a szépségek tenyésztőinek. Így volt ez a 2019-es év baromfiudvar királya címet elnyert kakas esetében is, amelyet Szabó Péter jegyzett. De nemcsak arra figyeltek a megyeiként meghirdetett verseny díjazottjai, hogy szépséges szárnyasokat hozzanak a megmérettetésre, hanem arra is, hogy ők maguk is az eseményhez illően öltözzenek. Bár ebben nem volt verseny, a kakasával egyébként különdíjat nyert Tollas Dávid érdemelhette volna ki, ha lett volna. Ő tökéletes Lúdas Matyi öltözékben vehette át a serleget és az oklevelet.

Még élő kakasok ide vagy oda, a legnagyobb sürgés azért csak a kondérok körül volt. A Poroszlói Turizmusért Egyesület főzősátránál Nagy György egyesületi tag árulta el, mit főznek a katlanban. – A káposztás kakas titka, hogy jól meg kell főzni, jól kell befűszerezni. Árpakását tettek bele, ez szerinte lényeges egy káposztánál, na meg az, hogy jó fokhagymás legyen, kihozza az ízét az egésznek. A másik készítményük egy tárkonyos kakasleves – árulta el Nagy György, akitől megtudtuk, hogy további 23 induló csapattal mérik össze épp főzőtudásukat. A múlt esztendőben tizenkilenc induló volt, de előfordult már harminc fölötti indulói létszám is.

– Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, vendég is van bőven hál’ istennek – tette hozzá.

Megtaláltuk a versenyzők között a tavalyi győztest is. A Tetemvári Kappanok csapata Egerből érkezett. Ők azok, akik előszeretettel vesznek részt a nagyobb főzőversenyeken, így ott vannak rendszeresen a maklári, de más megyénkbeli eseményeken is. Molnár Sándor elárulta: egy spanyol csípős gombás ragut készítenek, magyarosított változatban, egzotikus fűszerekkel.