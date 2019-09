Ipari cégeknek biztosít gázokat a gyöngyöshalászi SIAD

Háromféle gázt von ki a levegőből a SIAD tizenkét milliárd forintból elkészült üzeme Gyöngyöshalász ipari parkjában.

Mint arról korábban is beszámoltunk, ünnepé­lyesen megnyitotta gyön­gyöshalászi gázgyárát a SIAD Hungary Kft., az üzemet, valamint a résztvevőket Szabó József ferences atya meg is áldotta. Az olasz tulajdonú ipari és orvosi gázokat gyártó cég saját erőből, 12 milliárd forintból építette fel új magyarországi üzemét. A gyöngyöshalászi egység elindulásával Magyarországon is kezdetét vette az alapanyaggyártás, a levegő bontásával mélyhűtött cseppfolyós nitrogént, oxigént és argont állítanak elő.

Roberto Sestini, a SIAD cégcsoport bergamói tulajdonosa kifejtette, első magyarországi üzemüket húsz évvel ezelőtt nyitották Miskolcon. A gyöngyöshalászi üzem termékeivel az Apollo Tyrest látják majd el, de találtak már számos más vásárlót is. A mostani pillanatig három év alatt jutottak el, sikerült megtalálniuk a megfelelő építőt, amely nagyon jó munkát végzett, nagyon jó áron.

Kifejtette, az új üzem csúcstechnológiát alkalmaz és minden folyamat automatizált, ezért nem kell sok embert alkalmazniuk, ugyanakkor megjegyezte, nehéz dolgozót találni. Miskolcon és Gyöngyöshalászon 55 embert foglalkoztatnak. Köszönetet mondott a helyi és kormányzati támogatásért is.

Massimo Rustico, Olaszország budapesti nagykövete beszédében először a beruházó SIAD-ot dicsérte, mint mondta, vezető cég a vegyiparban. Kiemelte, a vegyipari termékek az élet minden részén megtalálhatóak és fontos szerepet játszanak, nemcsak az iparban, de például az egészségügyben is életet menthetnek. Az olasz vegyipar a harmadik exportőr Európai Unióban, egy innovatív és fejlődő ágazat.

Méltatta a magyar-olasz kereskedelmi kapcsolatokat, amelynek értéke eléri a tízmilliárd eurót évente, kiemelve, az olasz cégek számos területen fektettek be hazánkban. Fejlődnek a logisztikai kapcsolatok is, itt megemlítve a Triesztben vásárolt területet, amelyen Magyarország kikötőt akar építeni.