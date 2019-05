Iskolások, óvodások tanulnak kertészkedni Heves megyében

Megyénkben egyre több helyen művelnek óvoda- és iskolakertek. A pedagógusok szerint ez segíti a gyermekek személyiségfejlődését. A munkába sok helyen a szülők is bekapcsolódnak.

Megyénkben egyre több oktatási intézmény kapcsolódik be az iskolakert, óvodakert programba. A tapasztalatok jók, s egyre több pályázat segíti a kezdeményezést.

Egerben a Tinódi Sebestyén Általános Iskolában már az előző években is műveltek egy kisebb parcellát az iskolaudvaron. Ide többnyire fűszernövényeket ültettek. Idén azonban sikerrel pályáztak az Iskolakert, illetve a Növény menza projektekre is, ami újabb fordulatot jelent a kertészkedésben. Rázsi Botond, az intézmény igazgatója elmondta, a napokban láttak hozzá a terület bővítéséhez. Ehhez negyven négyzetméternyi felületen készítik elő a talajt a műveléshez. Gazdag humuszréteget képeznek, s kezdődhet a vetés, a palántázás.

A közös gondolkodásban a szülők is részt vettek, április közepén megbeszélésen egyeztették, mi lenne a legoptimálisabb megoldás. A sikeres pályázatok révén vetőmagokhoz, szerszámokhoz jutnak hozzá, s a két projektfelelős kolléga továbbképzésen is részt vesz. Kérdés, hogy mi lesz a bevetett kertrésszel a nyári szünetben. Az igazgató tájékoztatása szerint ez nem jelenthet problémát. Az iskolába túlnyomórészt az Északi-lakótelepen élő gyermekek járnak, akiknek a nyári szünetben arra is jut idejük, hogy öntözzék s gyomtalanítsák a kertet. Ez nem csak hasznos időtöltés, hanem egyfajta motiváció is lehet számukra.

Sirokban az Országh Kristóf Általános Iskolában négy évvel ezelőtt pályázati segítséggel alakítottak ki egy kis iskolakertet, amely azonnal népszerűvé vált a diákok körében. Kovátsné Tornay Gabriella, iskolaigazgató érdeklődésünkre elmondta: otthonosabb légkört teremtettek a program elindításával, amelynek köszönhetően várhatóan a felnövekvő gyermekek is humánusabb felnőtté válhatnak. A kert lehetőséget ad a környezetet védő, természetbarát szokások kialakítására és gyakorlására. A jövő nemzedékének egészsége függ attól, hogy a diákok milyen élelmiszereket fogyasztanak.

Sirokban is vallják, az egészséges életmódra nevelés jó esetben már az óvodában kezdődik, majd az iskolában folytatódik. Idén a Kölyökvár óvoda is bekapcsolódott a három évet felölelő ovikert programba. A negyven négyzetméternyi területet egy helybeli szántotta fel, s napokon belül a palántázás is megkezdődhet. A TOP-os területfejlesztési pályázat révén az ágyások előkészítésétől a betakarításig évről-évre sok szakmai segítséget kapnak, és új eszközöket, szerszámokat is biztosítanak a gyerekeknek.

Mátraderecskén a Szivárvány óvodában évek óta sikerrel zajlik a program. Itt az intézménnyel szemközti, kijelölt kis földterületen már elvetették a kicsik a vetőmagvakat. Természetesen az elkövetkező hetekben, hónapokban nyomon követik a növények fejlődését. Maguk gondozzák a kertet, majd a betakarított termésből közösen készítik és fogyasztják el a salátákat.

Sokat tanul belőle a gyermek, ha saját maga ülteti el például a salátát, paradicsomot, neveli a palántáját, amit később kiültetve gondoz, majd termését betakarítva salátát vagy szendvicset készít, erősítik meg a pedagógusok. A munkája révén új ismeretek sorával gazdagodik: az ültetés, locsolás közben a száraz, vagy nedves talajt tapintja, figyelheti a növény növekedését, gyomot írt körülötte, figyeli virágzását, termését. Talán megsejt valamit a természet nagy körforgásából is.